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Куда пропали бриллианты Зыкиной
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Куда пропали бриллианты Зыкиной 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Знаменитой певице дарили драгоценности поклонники, среди которых было немало влиятельных людей.
В коллекции Людмилы Зыкиной были украшения от Гейдара Алиева, Леонида Брежнева, Ким Ир Сена. Со своими драгоценностями певица никогда не расставалась, на все гастроли она брала с собой специальный саквояж. Но после ее смерти ювелирные изделия загадочным образом исчезли.
Людмила Зыкина мечтала дожить до ста лет и решительно отметала мысли о смерти, возможно, поэтому она не оставила завещания. Своих детей у певицы не было, законными наследниками стали племянники — дети ее сводного брата — Екатерина, Георгий и Сергей Зыкины. Они и обратились с заявлением о пропаже.
Позже драгоценности нашлись у помощницы Татьяны Свинковой, которая была близка с Зыкиной. Певица просила на деньги, вырученные от продажи, поставить ей памятник. Но распоряжаться украшениями Свинкова не имела права. Следствие изъяло ювелирные изделия, а потом передало на ответственное хранение одному из племянников певицы — Сергею.
Но затем его сестра Екатерина, такая же законна наследница, как и он, заявила, что он украл драгоценности и крылся в неизвестном направлении.
СМИ сообщали, что украшения Людмилы Зыкиной были выставлены на аукцион, где их приобрел анонимный покупатель по телефону. Больше те драгоценности никто не видел.
Дело было закрыто в 2016 году, никто из родственников не возражал.
А памятник всенародно любимой певице поставили на деньги, собранные Домом Людмилы Зыкиной.
Женский форум
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