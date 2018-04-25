Куда пропали бриллианты Зыкиной

Знаменитой певице дарили драгоценности поклонники, среди которых было немало влиятельных людей.

В коллекции Людмилы Зыкиной были украшения от Гейдара Алиева , Леонида Брежнева, Ким Ир Сена. Со своими драгоценностями певица никогда не расставалась, на все гастроли она брала с собой специальный саквояж. Но после ее смерти ювелирные изделия загадочным образом исчезли.

Людмила Зыкина мечтала дожить до ста лет и решительно отметала мысли о смерти, возможно, поэтому она не оставила завещания. Своих детей у певицы не было, законными наследниками стали племянники — дети ее сводного брата — Екатерина, Георгий и Сергей Зыкины. Они и обратились с заявлением о пропаже.

Позже драгоценности нашлись у помощницы Татьяны Свинковой, которая была близка с Зыкиной. Певица просила на деньги, вырученные от продажи, поставить ей памятник. Но распоряжаться украшениями Свинкова не имела права. Следствие изъяло ювелирные изделия, а потом передало на ответственное хранение одному из племянников певицы — Сергею.

Но затем его сестра Екатерина, такая же законна наследница, как и он, заявила, что он украл драгоценности и крылся в неизвестном направлении.

СМИ сообщали, что украшения Людмилы Зыкиной были выставлены на аукцион, где их приобрел анонимный покупатель по телефону. Больше те драгоценности никто не видел.

Дело было закрыто в 2016 году, никто из родственников не возражал.

А памятник всенародно любимой певице поставили на деньги, собранные Домом Людмилы Зыкиной.