Не родись красивой: трагедия советской Софи Лорен

Ее называли «самым красивым оружием Кремля», о ее благосклонности мечтали все мужчины Советского Союза, ее красоте завидовали женщины… Но молодость и слава, увы, явления временные. И популярность вкупе с красотой вовсе не гарантируют счастья. Судьба Регины Збарской — яркое тому подтверждение.

Тайна рождения

Есть две версии появления на свет девочки с необычным именем Регина. Первая, вполне обычная: отцом будущей звезды подиумов был офицер в отставке, а мама работала врачом. Другая версия — девочка воспитывалась в детском доме после смерти родителей, которые были цирковыми артистами и трагически погибли во время одного из выступлений. Именно вторую историю рождения предпочли рассказывать поклонникам манекенщицы СМИ.

Путь к славе

После школы Регина отправилась покорять Москву. Девушка хотела стать актрисой, грезила о популярности, но, решив, что без «блата» на актерский факультет ей не попасть, выбрала экономический факульет ВГИКа.

Еще будучи студенткой Регина начала посещать мероприятия, где собирался столичный бомонд: дипломаты, режиссеры, артисты. Рано осознав, что природная красота — это ее билет в безоблачное будущее, девушка умело пользовалась своим обаянием. Несколько раз ее даже приглашали на кинопробы, но, увы, таланта Регине не хватило и карьера актрисы так и осталась мечтой.

Но судьба все же «подкинула» настойчивой девушке шанс: на одной из светских вечеринок Регину заметила художница и модельер Вера Аралова, которая и пригласила девушку с запоминающейся внешностью работать в Общесоюзный Дом Моделей на Кузнецком мосту.

Счастливый билет

Казалось, Регина вытянула счастливый билет: подиум вознес ее на вершину успеха. Из самой обычной девушки она превратилась в звезду. Ее имя в мире моды знали все, Регина, наконец, получила то, к чему стремилась — славу и привилегии.

Но популярность всегда сопровождают зависть и сплетни. После триумфальной поездки в Париж в 1961 году, где манекенщицы представляли Советский Союз на модном показе, поползли слухи о сотрудничестве Регины с КГБ.

Говорили, что после той поездки красавице-модели дали понять, что ей стоит «потрудиться на благо Родины», если она хочет продолжать поездки за границу. Доподлинно неизвестно, какую информацию «сдавала» Регина заинтересованным людям и делала ли это вообще. Скорее, да, чем нет: ведь девушка была единственной манекенщицей, которой позволяли за границей беспрепятственно отлучаться по своим делам в город.

Личное счастье

Ив Монтан. Разумеется, у невероятной красавицы с бездонными глазами было много поклонников, но, увы, личная жизнь девушки не сложилась. Хотя начиналось все просто прекрасно. Из множества мужчин, добивавшихся ее расположения, Регина выбрала художника Льва Збарского (именно под фамилией мужа девушку и узнал весь мир). Семь лет она была для музой для мужа, он познакомил ее со множеством известных и влиятельных людей, в числе которых были Пьер Карден

Но настоящей семьи у художника и манекенщицы не вышло. В 1967 году Збарская узнала, что беременна. Известие не стало радостным: у Регины была в планах поездка в Монреаль. Пришлось выбирать между ребенком и карьерой. Девушка выбрала последнее. Говорят, не последнюю роль в принятии этого решения сыграл ее муж, который не хотел детей. Збарская решилась на аборт.

Разбитая жизнь

А дальше в жизни Збарской началась черная полоса. Муж ушел к другой женщине, актрисе Людмиле Максаковой , которая, кстати, родила ему сына. Это предательство стало страшным ударом для Регины, но она не оставляла надежды вернуть любимого мужчину. Однако вскоре узнала, что Лев уезжает из страны. Это стало последней каплей для измученной нервной системы девушки, она вскрыла себе вены. Регину успели спасти, но на несколько месяцев поместили в психиатрическую лечебницу.

Когда Збарская вышла из больницы, ее вновь пригласили на подиум. Казалось, жизнь начинает налаживаться. В 1973 году у Регины случился роман с югославским журналистом. Но счастье было недолгим. Иностранный любовник вернулся на родину, а вскоре в Германии вышла его книга «Сто ночей с Региной Збарской». Журналист раскрывал сокровенные тайны советской манекенщицы, которыми, по его словам, она делилась с ним во время их романа. Откровенные фотографии, подробности интимной жизни, доносы — обо всем этом рассказывает в своей книге бывший любовник Збарской. В СССР книга, конечно, не появилась.

Кадр из фильма "Красная королева"

И снова Регина, потрясенная еще одним предательством, решила покончить с собой. Вновь вскрытые вены, вовремя подоспевшие врачи и месяцы в психиатрической клинике.

В последний раз Регина снялась для журнала мод в 1984 году. Из-за душевной болезни бывшую королеву подиума уволили из Дома моделей. Из-за нехватки средств к существованию, Збарская согласилась работать уборщицей там, где блистала, где ее называли иконой стиля и «советской Софи Лорен ». Наблюдая за молодыми моделями, Регина надеялась, что ни одной из них не придется повторить ее судьбу.

Звезда, икона стиля, красавица, кружившая головы мужчинам всего мира, Регина Збарская лишилась всего: любви, славы, чести… 15 ноября 1987 года Збарская прямо в больнице приняла горсть таблеток и уснула, чтобы никогда больше не проснуться. Третья попытка бывшей королевы подиума покончить с собой увенчалась успехом. На похороны «советской Софи Лорен» никто не пришел…