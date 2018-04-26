Что стало с любовницей Гитлера и шпионкой СССР

Судьба некоторых людей больше похожа на захватывающий приключенческий роман, чем на реальность. И если в искусстве вслед за Станиславским мы можем сказать "Не верю!", то в жизни так не получится. Например, как в случае с Ольгой Чеховой

Ольга родилась 13 (26) апреля 1897 года в семье обрусевших немцев, инженера-строителя Константина Леонардовича Книппера, в Александрополе (сейчас Гюмри, Армения).

В семье, где было трое детей — Лев, Ольга и Ада — все интересовались искусством, возможно, под влиянием бабушки, камерной певицы. И когда Ольга решила связать свою жизнь со сценой, ее не стали отговаривать, а просто отправили в Москву, к тете, знаменитой Ольге Книппер , жене Антона Павловича Чехова

Талантливая красавица поступила в студию при Художественном театре (будущий МХАТ), но учебе помешала любовь. Ольга решила пойти по стопам любимой тети в полном смысле слова: она влюбилась в племянника Антона Павловича Михаила Чехова , который уже считался восходящей звездой.

В браке родилась дочь, тоже Ольга, которая затем прославится как актриса Ада Чехова. Но молодую семью это не спасло — через 2 года они развелись. А в 1920 году Ольга эмигрировала в Германию.

Кроме немецкого и русского, Ольга также владела итальянским и французским языками, поэтому устроиться на новом месте было несложно. Уже в 1921 году она дебютирует в немецком фильме "Замок Фогелед". Так начинается ее карьера в кино, она снимается в нескольких картинах в год, а в 1929 году пробует себя в режиссуре. В ее фильме "Шут своей любви" главную роль играет Михаил Чехов, к тому времени также покинувший Советский Союз.

У тридцатым годам Ольга стала настоящей кинозвездой не только в Германии. Ее фильм "Мулен Руж" покорил и мировой прокат. Она даже успела сняться у Хичкока в фильме "Мэри". Тогда же Ольга получила немецкое гражданство.

Приход к власти нацистов в 1933 году не приостановил блестящую карьеру Ольги. Наоборот, она как будто получила "второе дыхание".

Ольга становится своей в самых высоких кругах новой власти и очаровывает даже Гитлера. Он дарит ей на праздники сладости и свои портреты с подписью "Госпоже Ольге Чеховой в знак искреннего восхищения и уважения".

Ольга дружит и с его любовницей Евой Браун , и с женой Геринга Эмми, тоже актрисой, и активно пользуется связями ее мужа. Только Геббельс испытывал к ней откровенную антипатию, однако при таких знакомствах ей нечего было бояться.

В 1936 году Ольга вышла замуж за бельгийского фабриканта Марселя Робинса, но через 2 года и этому браку наступил конец.

Ольга выступает перед немецкими солдатами и офицерами на фронте, и до самого конца войны не сходит с киноэкранов. Гитлер присвоит ей звание Государственной актрисы Третьего рейха.

Гибель Третьего рейха круто меняет ее судьбу. Любимица нацистских вождей, казалось бы, не могла рассчитывать на снисхождение победителей.

27 апреля 1945 года Ольгу спецрейсом доставляют в Москву. И тут случается самый неожиданный поворот в ее судьбе: вместо длительного заключения (которое в Союзе давали и за меньшее) она через 2 месяца возвращается обратно в Берлин.

Связи Ольги с советской разведкой всегда были предметом многочисленных домыслов. О ней в этом качество упоминает Серго, сын Берии, об этом же пишет и легендарный Павел Судоплатов . В частности, он упоминает, что актрису хотели привлечь к убийству Гитлера, но в последний момент Сталин отменил операцию. Он опасался, что после смерти Гитлера союзники смогут пойти на сепаратный мир с Германией.

После войны Ольга еще некоторое время снималась в кино, невзирая на шлейф слухов и порочащие связи с фашистскими вождями.

Устроившись в Мюнхене, она создала фирму "Косметика Ольги Чеховой", которая со временем превратилась в настоящую бизнес-империю. Ольга выпустила две книги мемуаров ("Я ничего не замалчиваю!" и "Мои часы идут иначе"), где отрицала все связи с советской разведкой. В 1966 году потеряла единственную дочь, погибшую в авиакатастрофе, и сосредоточилась на воспитании внуков.

Женщина, прожившая три жизни — актрисы, шпионки и бизнес-леди — умерла 9 марта 1980 года и похоронена в Мюнхене, на кладбище Оберменцинг по православному обряду. Свои тайны она унесла с собой.