Китайские таможенники приняли Лолиту за мужчину

Забавный случай с Лолитой Милявской произошел на российско-китайской границе

В своем официальном Instagram 54-летняя певица Лолита Милявская поделилась видео, в котором рассказала поклонникам комичную ситуацию, которая с ней недавно произошла на границе с Китаем.

— Китайский пограничник взял мой паспорт, долго его вертел в руках, потом отобрал и отошел. Прошло минут пятнадцать, он пришел с переводчиком, они обменялись мнениями между собой. Потом переводчик мне сказал: "Ты женщина или мужчина?" Я растерялась и сказала: "Мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть". После этого они не могли перевести друг другу все, что я сказала, но пропустили минут через пять. Вот как круто я перешла китайскую границу, — рассказала, смеясь звезда российской экстрады.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 23 Апр 2018 в 12:32 PDT

Подписчики отреагировали на то, как Лолита вышла из щекотливой ситуации, с восхищением и порекомендовали не обращать на это все внимание: "Лолита Вы супер! Смеялась, долго. Китайцы есть китайцы! У меня в китае живет племяшка, она говорит они такие смешные!", "Лола, ты как всегда с юмором!Оптимистка, ты супер!" (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

Пост набрал почти 310 тысяч лайков, что подтверждает лишний раз — Лолита умеет к себе подогревать интерес.