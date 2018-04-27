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Китайские таможенники приняли Лолиту за мужчину
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Китайские таможенники приняли Лолиту за мужчину 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Забавный случай с Лолитой Милявской произошел на российско-китайской границе
В своем официальном Instagram 54-летняя певица Лолита Милявская поделилась видео, в котором рассказала поклонникам комичную ситуацию, которая с ней недавно произошла на границе с Китаем.
— Китайский пограничник взял мой паспорт, долго его вертел в руках, потом отобрал и отошел. Прошло минут пятнадцать, он пришел с переводчиком, они обменялись мнениями между собой. Потом переводчик мне сказал: "Ты женщина или мужчина?" Я растерялась и сказала: "Мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть". После этого они не могли перевести друг другу все, что я сказала, но пропустили минут через пять. Вот как круто я перешла китайскую границу, — рассказала, смеясь звезда российской экстрады.
Подписчики отреагировали на то, как Лолита вышла из щекотливой ситуации, с восхищением и порекомендовали не обращать на это все внимание: "Лолита Вы супер! Смеялась, долго. Китайцы есть китайцы! У меня в китае живет племяшка, она говорит они такие смешные!", "Лола, ты как всегда с юмором!Оптимистка, ты супер!" (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).
Пост набрал почти 310 тысяч лайков, что подтверждает лишний раз — Лолита умеет к себе подогревать интерес.
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