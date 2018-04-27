Бирюкова увела мужа у подруги

Как Бирюкова испортила отношения с подругой

Когда-то Екатерина Климова и Елена Бирюкова были подругами. Но однажды последняя увлеклась мужем приятельницы (к счастью, на тот момент уже бывшим) Ильей Хорошиловым и решила честно признаться ей в этом.

«Конечно, мы перестали с Катей быть близкими подругами, потому что есть момент… Этический такой. У них общая дочь, у них свои взаимоотношения. По поводу дочери мы сохранили очень хорошие отношения. Но если раньше с Катькой мы могли встретиться, поболтать, в ресторан пойти, помимо работы, то сейчас — нет. Как я сообщила ей, что живу с ее мужем? Кажется, на гастролях, прямо сказала: «Я с твоим мужем», — рассказала Елена в беседе с ведущим шоу «Судьба человека» Борисом Корчевниковым.

Сейчас Елена и Илья живут вместе в гражданском браке, у них есть общая дочь Аглая. У актрисы также есть старшая дочь Александра от предыдущих отношений.