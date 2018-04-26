Боня пытается избавиться от наеденных «боков»

Кажется, Викторию Боню преследуют неприятности. Во-первых, недавно заблокировали аккаунт телеведущей в Instagram. Между прочим, на него было подписано 6 млн человек. Сейчас Боня общается с подписчиками посредством второго своего аккаунта, у которого всего 144 тысячи фолловеров.

Мы также писали о том, что недавно, вылетая из Бейрута, Виктория сначала забыла мини-чемодан, затем телефон, а потом и наушники. Последние так и остались на ленте досмотра — блогер не успела за ними вернуться.

Тут же Боня поделилась еще одной новостью: она не может избавиться от наеденных за зиму боков. При этом телеведущая повторяет, что регулярно отрабатывает положенное время в тренажерном зале. Ее любовь к пасте со сливочным соусом не прошла бесследно:

Я не стеснялась и объедалась всю зиму пастой в сливочном соусе… но безусловно, вперемешку со спортом! Сейчас осталось только подточить бока и будет та форма, о которой я давно мечтала))

@victoriabonya2

Телеведущая отметила, что она довольна своими формами, но знает, что предстоит ограничить себя в еде в ближайшее время. Пляжный сезон не за горами! Мнения подписчиков разделились. Одни заверили Викторию, что ее фигура шикарна и худеть ей не нужно. Другие же предположили, что на фотографиях Боня либо использовала поролоновые накладки для ягодиц, либо вставила импланты: «Вик, не только бока убрать, но и попу и руки дряблые подкачать», «Если попа выросла, а сама худая, то паста не при чем) Никто не признается, что закачал у врача», «Вы классная! Иметь такую фигуру в вашем возрасте не так уж и просто! Молодец!», «Что-то не верится. Вы очень стройная и хрупкая фигурка, не могли вы так наесть именно в одном месте». Боня не заставила себя ждать и ответила на негативные комментарии и подозрения: «Какой же нужно быть смешной, чтоб бегать искать доказательства тому, чего нет! В зале я пашу, как ломовая лошадь и мои мышцы реагируют, поэтому советую вместо того, чтоб искать недостатки в других работать над своими достоинствами!».