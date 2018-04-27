Валерия оправдалась за дорогой подарок от детей

Виктор Дробыш, Филипп Киркоров, В сети набирает обороты скандал с участием Валерии. А ведь казалось бы, ничего страшного уж точно не произошло. На прошлой неделе певица отметила юбилей — ей исполнилось 50 лет. Исполнительница устроила шумную вечеринку для друзей — поздравить ее пришли Яна Рудковская Стас Пьеха и многие другие. Сначала пользователи раскритиковали look знаменитости — Валерия появилась перед гостями в красном мини-платье и ботфортах в цвет. Некоторые тут же вспомнили, что в подобном наряде блистала когда-то Милен Фармер

Теперь дело дошло до обсуждения подарков. Валерия опубликовала снимок, на котором держит в руках коробочку с серьгами, которую ей подарили дети. У Валерии их трое — Анна (24), Артемий (23) и Арсений (19). Хейтеры тут же подсчитали, что украшение стоит порядка полумиллиона рублей. Откуда у молодых людей подобные деньги? Валерия же написала:

Какой же трогательный момент — дети подарили мне дорогие серьги на свои самостоятельно заработанные деньги. Растрогали до слез. Не ждала, конечно, да и не в украшениях дело — просто очень хотели мне сделать приятное. Любимые, дорогие мои. Публикация от VALERIYA (@valeriya) 26 Апр 2018 в 5:02 PDT

Часть пользователей похвалила детей певицы: «Хорошие детки, молодцы! Валерия, теперь у Вас это самые дорогие и любимые серьги», «Вообще не понимаю, что не нравится? Как мама гордится успехом детей? В конце концов это ее блог и Валерия вольна выкладывать здесь все, что захочет», «Какие они у вас молодцы!». Другие же сочли подобный снимок неуместным хвастовством. Валерии даже пришлось вступиться за детей:

Младший занимается бизнесом, Аня тоже прилично зарабатывает. В ваши жизненные схемы это не укладывается? Но бывает и по-другому. Дети начали зарабатывать с нуля, мы не давали им стартового капитала, готового бизнеса тоже не покупали. Как же всем хочется объяснить успех простой формулой: типа живут в особенных условиях на всем готовом. Но это не так!

Певица пояснила, что она хотела поделиться искренними эмоциями — радостью и гордостью за детей, но никак не кичиться дорогим подарком.