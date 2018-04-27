Раскрыты подробности покушения на Пугачеву

Раскрыты подробности покушения Нагиева на Пугачеву

Много лет на Аллу Борисовну охотился маньяк, и ему удалось очень близко подобраться к звезде. Оказывается певица сама дала психопату свой домашний адрес.

Дело было 30 лет назад, когда закоренелый преступник Анатолий Нагиев задумал покушение на Аллу Пугачеву . Мужчина стал методично выслеживать звезду, для этого он даже приехал в Москву из Курской области. Он выяснил распорядок дня артистки, расписание выступлений, пытался влиться в близкий круг певицы: ходил на концерты, заглядывал за кулисы и даже как-то попал в гримерку к Примадонне.

Анатолий где-то раздобыл солидный костюм, приобрел шикарный букет и, представляясь серьезным человеком, пришел в грим-уборную звезды. Он абсолютно не вызывал подозрений: выказывал восхищение, засыпал комплиментами и даже позвал Аллу Борисовну на свидание. Пугачева заинтересовалась велеречивым джентльменом, согласилась на встречу и дала свою визитку, на которой был указан домашний адрес и телефон, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Мужчина решил исполнить задуманное. Он пришел к подъезду исполнительницы и затаился в ожидании. Когда Примадонна зашла в дом, вслед за ней в дверь вошел и Нагиев. Алла Борисовна нажала кнопку лифта, он открылся. Нагиев уже чувствовал, что певица в его руках, как вдруг откуда-то со стороны его окликнул женский голос.

"Молодой человек! Вы к кому?" — спросила у преступника строгая консьержка из своего закутка.

Пугачева поехала вверх, а сбитый с толку Нагиев остался стоять внизу. Консьержка между тем повторила вопрос. Злоумышленник медленно повернулся к ней. Как рассказывала позже старушка, она буквально обомлела от взгляда уставившегося на нее молодого мужчину. По ее словам, он был похож на психически нездорового человека. Впрочем, жуткая сцена продолжалась недолго: не говоря ни слова, преступник выбежал на улицу.

Идя прочь от дома Нагиев подумал, что следующий раз будет успешнее, нужно лишь сначала прикончить консьержку. Но в кармане у него уже лежал билет в Курск, а второго "шанса" совершить злодеяние в отношении Примадонны судьба ему, к счастью, не предоставила.

Он отыгрался на других своих жертвах, по некоторым данным их было как минимум шесть. В июле 1981 года Курский областной суд приговаривает 23-летнего Нагиева к высшей мере наказания. Однако во время конвоирования в Новочеркасск он умудрился сбежать. Скрывался он не долго, через несколько месяцев маньяк попал в засаду. В итоге преступник, сломавший не одну жизнь, был расстрелян в Новочеркасской тюрьме в октябре 1981 года.