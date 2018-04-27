Алексей Воробьев рассказал об изменах

Многие женщины давно смирились с фактом, что моногамия для мужчин просто неестественна, но рассуждения актера, режиссера и музыканта Алексея Воробьева дают надежду, что в мире существуют мужчины, способные быть преданными одной женщине, но при определенных условиях.

Правда в том, что все мужчины проходят через этот определенный этап познания мира отношений и себя. В процессе осознавая, что хуже этого поступка ты уже не сделаешь, потому что это и есть настоящее предательство. И если женщина встретит мужчину, который ей твердо скажет, что никогда не изменял, значит, он либо врет, либо через этот этап он еще не прошел, но в обоих случаях от этого парня лучше держаться подальше.

В своей жизни я этот этап уже прошел, он длился много лет. Сейчас мне довольно неприятно это признавать, но лучше признать, что ты делал ошибки, и измениться, чем делать вид, что это нормально, и оправдывать себя тем, что все так делают.

Предательство разрушительно в первую очередь для тебя самого. Поверьте, я знаю об этом не понаслышке. Механизм последствий походов «налево» всегда одинаков: когда человек изменяет, он начинает искать недостатки и делать плохим и неправым того, кому изменил, чтобы оправдать себя прежде всего в собственных глазах…

Потому что, если ты изменил прекрасной любящей женщине, ты подлец, а чувствовать себя подлецом не хочет никто. Этот алгоритм действует всегда и довольно быстро разрушает любые отношения. Если мужчина вдруг стал срываться на тебя без всякой причины и реагировать с нескрываемым раздражением, можешь быть уверена: за ним серьезные косяки и ему точно есть что скрывать.

Теперь вернемся к вопросу «Все ли мужчины изменяют?» Ответ: нет, не все. Если быть точным, то изменяют только те, кто не уважает себя. Объясню: когда человек вам дает обещание и не выполняет его, вы перестаете его уважать. То же самое на подсознательном уровне происходит и с тем, кто дал обещание и не сдержал его, только уважать он перестает себя.

Совет девушкам от Алексея, как стать для мужчины единственной и неповторимой:

Главное — не быть легкой добычей и все время делать то, чего мы совершенно не ожидаем. Например, пригласить домой вечером после первого же свидания и, напоив чаем, попрощаться. И никогда не звонить, когда мы этого ждем.

Мужчины любят «сложных» девушек. Поэтому девушкам с вредным характером легче, чем девушкам покладистым и хорошим. Но здесь важен правильный алгоритм. Это как на рыбалке: важно не начать «фокусничать» до того, как рыба заглотнула наживку! Нужно уметь производить первое впечатление, оно крайне важно, и уметь «манить» за собой.

Часто мужчине не так нужно завладеть женщиной, как просто мечтать о ней, и тогда он сделает ради этой женщины все что угодно. Поэтому женщине надо уметь не только заманивать мужчину, но и держать его на расстоянии. И если тебе нравится парень, не признавайся в своих чувствах первой, как бы этого ни хотелось сделать.

А самое прекрасное, разумное и правильное, что может сделать девушка, — это попросить у тебя совета, давая тем самым понять, что ты для нее самый умный на свете! Я убежден, что девушка должна дождаться первого шага от мужчины. И если вести себя правильно, рано или поздно ты его получишь. Но если это не твой человек, то больше чем на одну ночь это все равно не сработает. И о таких парнях и отношениях никогда не надо жалеть.