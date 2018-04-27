Звезда подправила откровенный снимок и поплатилась

Звезду уличили в фотошопе откровенного снимка

Модель Шантель Коннелли, которая обрела известность благодаря участию в реалити-шоу Geordie Shore, упрекнули в использовании фотошопа в обнаженной фотографии, которую она разместила в Instagram.

Девушка сфотографировалась голышом, ее интимные места рукой прикрывал бойфренд. Фотография собрала больше 28 тысяч лайков — больше, чем получают другие снимки модели в Instagram.

Подписчики хвалили спортивную фигуру Коннелли, однако дотошные пользователи заметили на снимке фальш. В комментариях один из подписчиков обратил внимание на то, что на фото с помощью графического редактора размыто правое бедро модели, вероятно, чтобы скрыть объем.

Публикация от Chantellegshore (@chantellegshore) 22 Апр 2018 в 12:23 PDT

Судя по комментариям под снимком, критических замечаний со стороны пользователей было больше, однако они были удалены.

«Почему вы продолжаете удалять все комментарии, уличающие вас в фотошопе? — обратился к Коннелли другой подписчик. — По крайней мере, могли бы быть откровенными и честными перед людьми, которые морят себя голодом ради того, чтобы выглядеть как те, кто на самом деле являются подделкой».

В начале апреля другую популярную Instagram-блогершу Лорен Гуджер призвали покаяться в ретушировании фотографий. Девушке посоветовали принять свое тело и перестать пользоваться графическими программами.