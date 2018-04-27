Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива

Популярная исполнительница Зара прокомментировала свое сенсационное выступление с всемирно известным французским актером Жераром Депардье . Артистка призналась, что счастлива, и заявила, что все было не зря.

В Москве состоялась премьера мультимедийного шоу "Высоцкий — 80. Я жив! Снимите черные повязки", посвященного юбилею легендарного артиста Владимира Высоцкого. На сцене выступило много исполнителей, однако особое внимание привлекли певица Зара и французский актер Жерар Депардье. Их дуэт оказался весьма неожиданным для зрителей, но весьма гармоничным, судя по многочисленным положительным оценкам.

О тесной работе с именитым французом высказалась и сама Зара. На своей страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала несколько фотографий с выступления и сообщила: "Я счастлива, что после многочасовых репетиций ты понимаешь — все было не зря…Жерар Депардье, друживший с Владимиром Семеновичем, восхищался талантом и силой духа легендарного поэта. И в этом году нам выпала честь исполнить "Прерванный полет"!"

Далее Зара поведала о том, что два артиста были знакомы. "Высоцкий и Депардье познакомились в середине 70-ых благодаря Марине Влади , тогда они провели вместе 10 дней, гуляя по улочкам Парижа. Пожалуй, именно тогда Жерар Депардье окончательно и бесповоротно влюбился в русскую культуру", — заключила певица.

Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах Заре и ее импозантному партнеру. "Зара вы безупречны в стиле и поступках (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Какие красивые вдвоем", "Зара, Вы супер, а платье вообще отпад", "Зарочка не перестаю вами восхищаться! Такая красота просто божественно!", "Платье шикарное, Зара шикарная, дуэт шикарный", — высказались пользователи Сети.