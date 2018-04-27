Ещё
Распутина обидела Бузову: «Встала и ушла»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маша Распутина обидела Ольгу Бузову 

Passion.ru 7 часов назад
Поющая телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на оскорбительный поступок своей коллеги по сцене Маши Распутиной.
В новом выпуске своего видеоблога Buzova Live Ольга Бузова решила рассказать поклонникам о случае на съемках недавнего эпизода шоу «Прямой эфир». Певица сочла очень обидным поступок другой гостьи программы — Маши Распутиной.
«Мне было так неприятно, что во время моего выступления Маша Распутина просто встала и ушла. Я пою, а она просто встает и уходит», — заявила телеведущая. Комментариев от старшей коллеги Ольги пока не последовало.
К слову, ранее в Сети обсуждали выступление Ольги на гала-ужине премии МУЗ-ТВ. Тогда многие обратили внимание на то, что Сергей Лазарев встал со своего места, когда Бузова подошла к его столу. Артисту пришлось оправдываться: как оказалось, Сергей вовсе не думал обижать Ольгу, а просто решил отойти в сторону, чтобы не мешать выступлению звезды.
Passion.ru: последние новости
Константин Хабенский впервые заговорил о тяжелой болезни жены Поклонники обсуждают «помолодевшую» Ларису Долину «Я с твоим мужем»: Бирюкова рассказала, как испортила отношения с подругой Климовой
Женский форум9
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях23
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему22
Волочкову раскритиковали за «уши спаниеля»9
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива10
Видео
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
00:15
Волочкову раскритиковали за «уши спаниеля»
Звёзды
01:37
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива
Звёзды Шоу-бизнес
06:04
Раскрыты подробности покушения на Пугачеву
Звёзды Криминал
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение