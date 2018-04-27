Распутина обидела Бузову: «Встала и ушла»

Маша Распутина обидела Ольгу Бузову

Поющая телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на оскорбительный поступок своей коллеги по сцене Маши Распутиной.

В новом выпуске своего видеоблога Buzova Live Ольга Бузова решила рассказать поклонникам о случае на съемках недавнего эпизода шоу «Прямой эфир». Певица сочла очень обидным поступок другой гостьи программы — Маши Распутиной.

«Мне было так неприятно, что во время моего выступления Маша Распутина просто встала и ушла. Я пою, а она просто встает и уходит», — заявила телеведущая. Комментариев от старшей коллеги Ольги пока не последовало.