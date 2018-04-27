Волочкову раскритиковали за «уши спаниеля»

Анастасия Волочкова выложила в своем микроблоге новое фото. На этот раз обошлось без шпагата и ню, однако критики ей избежать все равно не удалось.

Балерина продемонстрировала роскошные волосы, которые нарастила в салоне, и прорекламировала его.

Как человек искусства я всегда трепетно отношусь ко всему, что связано с моим образом 👌Как вам?🐒

Салон красоты @arthair_irinakayli превзошёл все мои самые смелые ожидания! Теперь я знаю, что с помощью микрокапсульного наращивания волос можно стать счастливой обладательницей идеального облика, полностью отражающего пожелания клиента ❤

Мои ощущения трудно передать словами, это очень яркие эмоции и огромная благодарность

Самые преданные поклонники, разумеется, порадовались за Настю, и отметили блестящий вид новой шевелюры. Но укладка вызвала большие вопросы.

@volochkova_art

Одни подписчики прямо сравнили ее с ушами спаниеля, а саму Настю с афганской борзой. Другие посоветовали тщательнее ухаживать за новыми волосами, чтобы они сохранили свой цветущий вид. Некоторым не понравилась даже поза Насти, которую посчитали слишком жеманной.

Давно пора было нарастить, а то ведь" без слез не глянешь" было! Уж при такой махине в виде тела иметь такую маааленькую головку, как ДИНОЗАВРО была😃 теперь на бабу хоть похожа, а не на шагающий экскаватор

Завидовать нечему… Волосы хорошие, спору нет. Но что за укладка? Похоже на уши спаниеля…

Одно лицо со свежепомытой афганской борзой. А насчет капсульного наращивания мои соболезнования тонким волосам, которые подверглись жесточайшей процедуре наращивания, не говоря про процедуру ухода за нарощенными прядями, ты ж не Бузова, которую стилисты чешут-намывают каждый день, так что видимо завтра все вернется к прилизанному хвостику и уж лучше хвостик, чем когда подует ветер свой пух на голове Волочковой разлетится и оголит капсулы, которые выглядят отвратительно.

Ваш рекламный текст, конечно, мало кому интересен… Выглядите — хорошо. Но волосы, правда — неестественные. Внизу волосы похожи на воротничок от искусственной шубки. И кофточка — как с черкизона. Но, в целом. вы — красивая женщина. Вам бы стилиста грамотного.

Наконец то услышала добрых людей! Мыть не забывайте почаще!

Прям хочется порадоваться и спросить, надолго? Через сколько мы увидим опять замусоленную голову. За красотой надо следить.