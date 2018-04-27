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Звезды, которые ненавидят фотошоп
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Звезды, которые ненавидят фотошоп 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @ladygaga
Быть идеальным — вполне объяснимое желание человека. Но, как известно, ничего идеального в природе не существует. Однако в стремлении к этому, некоторые люди готовы идти на многие жертвы или пользоваться всевозможными уловками. Среди них — известный всем фотошоп.
Глянцевые обложки журналов демонстрируют нам совершенные лица и тела знаменитостей. Идеальная кожа, ни грамма лишнего веса, словно вылепленные талантливым архитектором фигуры… В 90% случаев вся эта «идеальность» — результат обработки фотографий в известном редакторе.
Идеальные знаменитости предстают перед нами и на страничках микроблогов. Вычищенными и подправленными снимками восхищаются подписчики, изъяны выискивают злопыхатели… Но не всем по нраву такая ненастоящая жизнь и навязанные стандарты красоты. Кое-кто из звезд ратует за естественность и недолюбливает фотошоп.
Принципиальные знаменитости — в этом видео.
Женский форум
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