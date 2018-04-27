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Известно имя сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма
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Известно имя сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: WMJ.ru
И все-таки на этот раз СМИ не угадали с именем. Несколько минут назад в Twitter Кенсингтонского дворца появилось собщение с официальным объявлением имени мальчика. Его Высочество Принца Кембриджского назвали Луи Артур Чарльз.
Напомним, пару часов назад западные СМИ сообщили, что журналисты рассекретили имя наследника королевской семьи. По их догадкам мальчика называли Альбертом. А еще ранее сам принц Уильям проговорился, что будет настаивать на имени Джек. Букмеры выдвигали предположения, что мальчика назовут Александр и Джеймс. К слову, также был правильный вариант Артур.
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