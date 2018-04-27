Известно имя сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма

И все-таки на этот раз СМИ не угадали с именем. Несколько минут назад в Twitter Кенсингтонского дворца появилось собщение с официальным объявлением имени мальчика. Его Высочество Принца Кембриджского назвали Луи Артур Чарльз.