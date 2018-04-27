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Света Букина показала секси-фигуру после вторых родов
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Света Букина показала фигуру после вторых родов 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @dariasagalova
Актриса Дарья Сагалова порадовала своих поклонников фотографиями с отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах.
Наибольший восторг вызвал снимок Дарьи в ярко-розовом купальнике. Актриса продемонстрировала превосходную фигуру — плоский живот, никаких растяжек, идеальная кожа — несмотря на то, что является матерью двоих детей. При этом второй раз Дарья родила сравнительно недавно, в 2015 году.
@dariasagalova
Поклоннки бурно прокомментировали великолепный вид своей любимицы:
Даш, в чем секрет живота твоего чудесного после 2 родов?)))
Дашка ты как всегда на высоте! Красотка!😘
Вы шикарная!
Даша, ты прекрасна)))
ДАШЕНЬКА! Я в шоке… Вы СУПЕР! Честно, но у меня нет слов, Вы очень, очень ПРЕКРАСНЫ! Вам очень идет такая стрижка, Вы такая очень молоденькая! Вы всегда были КРАСАВИЦЕЙ! Вы самая, самая КЛАССНАЯ!
Время совсем не изменило вашу внешность. Все та же милая девочка из "Букины", но с большим опытом и энтузиазмом.
Дарья Сагалова больше всего известна своими ролями в сериалах "Счастливы вместе", "Клуб", "Тайный город" и "Улетный экипаж".
Она замужем за бизнесменом Константином Масленниковым и воспитывает двух очаровательных дочек — Лизу (7) и Стефанию (3).
Женский форум
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