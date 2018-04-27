Гогена Солнцева обвинили в фальшивом отдыхе на курорте

Гоген Солнцев , скандальный экс-участник "Дома-2" показал, как проводит медовой месяц с пожилой женой. Как всегда, его фотографии вызвали противоречивые отклики.

Гоген выложил фотографии с морского курорта, где вместе с женой проводит медовый месяц, и подписал:

Ярких выходных Вам в ленту. Я не перестаю удивляться тому как отдых влияет на человека. Это же #incredible! Правильно говорит Катюша: "Со мной отдых куда приятнее чем без меня!"

@solntcev

Следующую фотографию он сопроводил комплиментами в адрес супруги:

Ох 😬Катя человек совершенно неугомонный! И в ближайшее время решила организовать наш перелёт в место своей давней мечты! 😜👐🏼Посмотрим что это будет!🤞🏻😈Знали бы все на сколько у этого человека отменный вкус! ☝️😃Но говорить загадками моя жена мастер

Однако подписчики сразу отметили некоторые странности. Многие указали как ужасное качество фотографий и нереалистичную картинку, так и на то, что Гоген не сообщил название курорта.

Почему такое качество ужасное 🙄 где вы отдыхаете?

Это что фотошоп?

Красивые фотообои, красивые люди

Это Мальдивы или фотообои?))) Кто постановщик этого циркового представления? Снимаете на мыльницу? Третий за столом-Катюшина мама, а фоткает бабушка?

А вы где отдыхаете?Как то не естественно.

Это картина и возле неё позируете?

Почему-то у вашей женщины я насчитала больше 5 пальцев

Блин реально фотообои

А не кого не смущает что это фотошоп

Это реальный фотошоп, посмотрите на правый угол

Море не естественное

Зачем все это?Видно же фотошоп

Обычно, когда люди отдыхают, они отмечают их местположение. Видимо, какая то студия перед картинкой стоят

Блин Гоген жжёт, ну что не сделаешь лишь бы о тебе заговорили)

В искренности отношений необычной пары по-прежнему многие сомневаются. Попытки Гогена доказать взаимную любовь и счастье пока не достигли цели.