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Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях
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Совсем стыд потеряли: звезды в «голых» платьях 

Рамблер 2 часа назад
Знаменитости, которым есть что показать, — в нашей галерее.
1/6  Эмбер Роуз "врывается" в светскую тусовку и раздвигает рамки приличий.
Фото:
2/6  Леди Гага, хотя и жалуется в последнее время на здоровье, продолжает эпатировать публику, появляясь в провокационных нарядах на светских мероприятиях.
Фото:
3/6  В гардеробе знойной красотки Дженнифер Лопес много откровенных платьев, и вот одно из них.
Фото:
4/6  Известная модель, "ангел" Victoria's Secret — Белла Хадид — в практически невесомом платье.
Фото:
5/6  Крутобедрая Ким Кардашьян, счастливая жена и мать, не упускает повода продемонстрировать свою фигуру.
Фото:
6/6  Майли Сайрус играет, поет и шокирует общественность пикантными нарядами.
Фото:
Похоже, что "голые" платья прочно обосновались в гардеробах самых смелых модниц, и несмотря на то, что тренд не нов, сдавать своих позиций он не собирается.
Откровенные наряды Мерилин Монро и Барбары Стрейзанд в далеком XX веке наделали немало шума, но совершенно ни в какое сравнение не идут с платьями современных звезд. Почему знаменитости выбирают одежду, почти не скрывающую наготу? Мы нашли несколько причин.
В современном мире события так часто сменяют друг друга, что любая информация устаревает, едва появившись. И звездам приходится каждый раз придумывать что-то новое, чтобы публика о них говорила. В борьбе за высокие рейтинги хороши все средства, например "голые" платья.
Для кого-то предельная откровенность является способом заявить о себе, показать свой бунтарский характер и пренебрежение правилами. У многих это проходит с годами, но не у всех.
Отказываясь принимать свой реальный возраст, звезды пытаются обмануть в первую очередь самих себя, а заодно и весь мир. Не у всех это хорошо получается, а "голые" платья чаще всего подчеркивают преклонные годы дамы, а не скрывают их.
В нашей галерее — знаменитости, которым есть что показать миру, кроме своих талантов. Листайте!
Женский форум19
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