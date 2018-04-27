Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях

Совсем стыд потеряли: звезды в «голых» платьях

В гардеробе знойной красотки Дженнифер Лопес много откровенных платьев, и вот одно из них.

3/6 В гардеробе знойной красотки Дженнифер Лопес много откровенных платьев, и вот одно из них.

Леди Гага, хотя и жалуется в последнее время на здоровье, продолжает эпатировать публику, появляясь в провокационных нарядах на светских мероприятиях.

2/6 Леди Гага, хотя и жалуется в последнее время на здоровье, продолжает эпатировать публику, появляясь в провокационных нарядах на светских мероприятиях.

Похоже, что "голые" платья прочно обосновались в гардеробах самых смелых модниц, и несмотря на то, что тренд не нов, сдавать своих позиций он не собирается.

Откровенные наряды Мерилин Монро Барбары Стрейзанд в далеком XX веке наделали немало шума, но совершенно ни в какое сравнение не идут с платьями современных звезд. Почему знаменитости выбирают одежду, почти не скрывающую наготу? Мы нашли несколько причин.

В современном мире события так часто сменяют друг друга, что любая информация устаревает, едва появившись. И звездам приходится каждый раз придумывать что-то новое, чтобы публика о них говорила. В борьбе за высокие рейтинги хороши все средства, например "голые" платья.

Для кого-то предельная откровенность является способом заявить о себе, показать свой бунтарский характер и пренебрежение правилами. У многих это проходит с годами, но не у всех.

Отказываясь принимать свой реальный возраст, звезды пытаются обмануть в первую очередь самих себя, а заодно и весь мир. Не у всех это хорошо получается, а "голые" платья чаще всего подчеркивают преклонные годы дамы, а не скрывают их.

В нашей галерее — знаменитости, которым есть что показать миру, кроме своих талантов. Листайте!