Алена Водонаева открыла магазин одежды в Москве

Телеведущая и Модель Алена Водонаева открыла свой бутик в универмаге "Цветной".

По словам девушки, сегодняшний день стал для нее счастливым и очень важным, как для новичка в мире моды. Бренд "8 SFERA" стал воплощением мечты Водонаевой, которая год назад не могла представить, что ее задумки станут явью. Кроме того, магазин Водонаевой появился и в Санкт-Петербурге.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 26 Апр 2018 в 8:41 PDT

"Приходите, выбирайте, носите на здоровье, я очень рада что у нас уже появились поклонники, надеюсь вам все нравится", — написала девушка. Она объяснила, что бренд выпускает капсульные коллекции, а некоторые вещи изготавливаются только в одном экземпляре. Все ткани поставляются из Италии, а линейка вещей обновляется постоянно.

"Совсем скоро появится limited line с рисунками моего сына", — пообещала Алена и добавила, что она стала по-настоящему счастливой. Телеведущая пообещала постоянно следить за качеством вещей и обновлением ассортимента. "Спасибо всем, кто уже приобретает и пишет хорошие отзывы. Спасибо моему любимому мужу, что помог мне создать дело моей мечты на том уровне на котором я хотела", — добавила Водонаева.