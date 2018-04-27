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Алена Водонаева открыла магазин одежды в Москве
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Алена Водонаева открыла магазин одежды в Москве 

Russianshowbiz.info 9 часов назад
Фото: @alenavodonaeva
Телеведущая и Модель Алена Водонаева открыла свой бутик в универмаге "Цветной".
По словам девушки, сегодняшний день стал для нее счастливым и очень важным, как для новичка в мире моды. Бренд "8 SFERA" стал воплощением мечты Водонаевой, которая год назад не могла представить, что ее задумки станут явью. Кроме того, магазин Водонаевой появился и в Санкт-Петербурге.
"Приходите, выбирайте, носите на здоровье, я очень рада что у нас уже появились поклонники, надеюсь вам все нравится", — написала девушка. Она объяснила, что бренд выпускает капсульные коллекции, а некоторые вещи изготавливаются только в одном экземпляре. Все ткани поставляются из Италии, а линейка вещей обновляется постоянно.
"Совсем скоро появится limited line с рисунками моего сына", — пообещала Алена и добавила, что она стала по-настоящему счастливой. Телеведущая пообещала постоянно следить за качеством вещей и обновлением ассортимента. "Спасибо всем, кто уже приобретает и пишет хорошие отзывы. Спасибо моему любимому мужу, что помог мне создать дело моей мечты на том уровне на котором я хотела", — добавила Водонаева.
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