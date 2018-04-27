Алла Пугачева удивила образом школьницы 

Выпускник «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков выложил в сеть забавное видео с Примадонной.
В ролике Алла Борисовна дает мастер-класс юному ученику своей творческой студии «Рецитал», который исполняет хит Олега Газманова «Танцуй, пока молодой». Она показывает мальчику, как нужно танцевать, и дает рекомендации по выступлению. Однако интернет-пользователям больше понравился стиль артистки: короткое платье в клетку, шляпа, ботинки в мужском стиле и сумка через плечо. Согласитесь, очень смело!
В последние несколько лет, нельзя не отметить, Алла Борисовна постоянно радует поклонников необычными нарядами и позволяет себе мини и глубокое декольте. Впрочем, артистка может себе это позволить. Семейная жизнь с Максимом Галкиным явно пошла ей на пользу, и с каждым годом она только молодеет и хорошеет.
Алла Пугачева признается, что сил и энергии ей дают младшие дети Гарри и Лиза.
Кстати, благодаря Instagram ребята стали не менее популярны, чем родители. А недавно они приняли участие в показе друга своей мамы, кутюрье Валентина Юдашкина. Причем Лиза Галкина закрывала показ в платье невесты!