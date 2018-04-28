Старшая дочь не простила Табакова даже после смерти

Наследница режиссера Олега Табакова Александра не смогла простить отца и не пришла на его похороны. Подруга метра Юлия Косарева рассказала журналистам о причинах таких, мягко говоря, прохладных взаимоотношений между родственниками.

Юлия поведала, что многие годы была вхожа в дом Табакова и его первой жены Людмилы Крыловой . Она одна из первых узнала о том, что супруги решили расстаться, инициатива разойтись исходила от Людмилы. "Как я пережила их развод? Сложно. И Олег родной мне человек, и Люся. Вся вина была на Табакове. К тому же Люся осталась одна: Антон, Саша уже взрослые… И я выбрала ее", — вспоминает свои ощущения Юлия.

По мнению Косаревой, сильнее всего от развода пострадали старшие дети Олега Павловича — Антон и Александра. Они не смогли простить предательство знаменитого родственника.

Вскоре после расставания родителей Александра отказалась работать с отцом. Девушка уволилась с "Табакерки". "Думаю, не могла перенести, что будущая жена отца сидела с ней в одной гримерной бок о бок. Перед тем, как покинуть труппу, Саша высказала отцу все, что думает про него и его театр. Столкнулись два очень сильных характера. И никто не пошел на уступки", — высказалась подруга Табакова.

Время шло, страсти поутихли, Антон померился с отцом и даже принимал его в своем ресторане. А вот Александра не смогла забыть обиды.

GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova

"Сашина актерская жизнь вообще закончилась, хотя после "Табакерки" ее наверняка принял бы любой театр, какой бы ни пожелала. Но поскольку пересуды о разводе Табакова еще долго не прекращались — одни сочувствовали, другие злорадствовали, — Саше, наверное, не хотелось опять во все это окунаться. Разговоры, обсуждения, расспросы… Она работала ведущей на радио, снималась на телевидении в передаче для подростков", — цитирует Косареву "Караван историй".