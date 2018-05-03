17-летняя внучка Иосифа Кобзона восхитила Сеть

Семья народного артиста СССР Иосифа Кобзона — нечастые гости светских мероприятий, однако на днях, на церемонии закрытия ММКФ появилась супруга легенды советской эстрады Нелли Кобзон с внучкой Анитой. Пользователи Сети восхитились красотой 17-летней девушки. Статная длинноволосая красотка появилась на красной дорожке возле кинотеатра «Россия» в черно-золотом наряде, который дополнила короткой серой шубкой.

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Сейчас за страницей Аниты в Instagram следит более полутора тысяч подписчиков, но не исключено, что в будущем девушка станет одной из самых ярких представительниц светской Москвы

Напомним, у Иосифа и Нелли Кобзон подрастают пятеро внучек и два внука: Идель, Полина, Мишель, Анита, Орнелла-Мария, Михаил и Ален-Джозеф.