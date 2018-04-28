Гвинет Пэлтроу рассказала о послеродовой депрессии 

Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 29 Май 2016 в 12:10 PDT

«Это был полный мрак, — рассказала она в открытом интервью со своей матерью, актрисой Блит Даннер, опубликованном на портале Goop. — У меня не было с сыном такой связи, какая была с дочерью, я не могла понять почему. И связи не было вообще ни с кем. Я была как зомби». Гвинет добавила, что никогда прежде не могла представить себя страдающей от послеродовой депрессии — ей казалось, это история про кого угодно, только не про нее. «Мне крупно повезло, мой случай был не настолько тяжелым, чтобы меня нужно было госпитализировать или что-нибудь еще. Но это был крайне изнуряющий опыт… И я чувствовала такой стыд. Вокруг этой темы вообще почему-то очень много стыда, и я считаю, это в корне неправильно: стыд мешает обращаться за помощью, когда она так необходима», — добавила Гвинет.