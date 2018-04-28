Ещё
Гвинет Пэлтроу рассказала о послеродовой депрессии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гвинет Пэлтроу рассказала о послеродовой депрессии 

Sunmag 3 часа назад
Фото: Sunmag
Гвинет Пэлтроу в последнее время щедра на откровения: сначала актриса рассказала поклонникам, что никогда не была по-настоящему влюблена (привет, Крис Мартин, который был женат на Гвинет 11 лет!), а теперь решилась поделиться тем, как справлялась с послеродовой депрессией. 14 лет назад, когда родился ее первый ребенок — дочка Эппл, Гвинет испытала эйфорию и ожидала примерно таких же эмоций после рождения сына Мозеса в 2006 году. Но здесь, по словам актрисы, ее ждал неприятный сюрприз.
«Это был полный мрак, — рассказала она в открытом интервью со своей матерью, актрисой Блит Даннер, опубликованном на портале Goop. — У меня не было с сыном такой связи, какая была с дочерью, я не могла понять почему. И связи не было вообще ни с кем. Я была как зомби». Гвинет добавила, что никогда прежде не могла представить себя страдающей от послеродовой депрессии — ей казалось, это история про кого угодно, только не про нее. «Мне крупно повезло, мой случай был не настолько тяжелым, чтобы меня нужно было госпитализировать или что-нибудь еще. Но это был крайне изнуряющий опыт… И я чувствовала такой стыд. Вокруг этой темы вообще почему-то очень много стыда, и я считаю, это в корне неправильно: стыд мешает обращаться за помощью, когда она так необходима», — добавила Гвинет.
Кстати, первым, кто обнаружил у Пэлтроу признаки послеродовой депрессии и начал помогать с ней справляться, был ее бывший муж — солист группы Coldplay Крис Мартин, с которым актриса после развода осталась в отличных отношениях. Вот это поддержка! Что-то нам подсказывает, ему было немного обидно слышать, что Гвинет никогда не любила никого — а значит, и его в том числе — по-настоящему… Что же, по крайней мере, на их крепкую дружбу это никак не повлияло.
Sunmag: последние новости
8 бьюти-процедур, которые помогут похудеть к лету Почему больше никто не покупает толстовки за $500 Как начать новые отношения после развода
Женский форум2  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Старшая дочь не простила Табакова даже после смерти100
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях90
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег113
Что случится, если есть по три яйца в день36
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему24
Видео
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение