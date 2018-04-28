Гвинет Пэлтроу рассказала о послеродовой депрессии 

Гвинет Пэлтроу в последнее время щедра на откровения: сначала актриса рассказала поклонникам, что никогда не была по-настоящему влюблена (привет, Крис Мартин, который был женат на Гвинет 11 лет!), а теперь решилась поделиться тем, как справлялась с послеродовой депрессией. 14 лет назад, когда родился ее первый ребенок — дочка Эппл, Гвинет испытала эйфорию и ожидала примерно таких же эмоций после рождения сына Мозеса в 2006 году. Но здесь, по словам актрисы, ее ждал неприятный сюрприз.
«Это был полный мрак, — рассказала она в открытом интервью со своей матерью, актрисой Блит Даннер, опубликованном на портале Goop. — У меня не было с сыном такой связи, какая была с дочерью, я не могла понять почему. И связи не было вообще ни с кем. Я была как зомби». Гвинет добавила, что никогда прежде не могла представить себя страдающей от послеродовой депрессии — ей казалось, это история про кого угодно, только не про нее. «Мне крупно повезло, мой случай был не настолько тяжелым, чтобы меня нужно было госпитализировать или что-нибудь еще. Но это был крайне изнуряющий опыт… И я чувствовала такой стыд. Вокруг этой темы вообще почему-то очень много стыда, и я считаю, это в корне неправильно: стыд мешает обращаться за помощью, когда она так необходима», — добавила Гвинет.
Кстати, первым, кто обнаружил у Пэлтроу признаки послеродовой депрессии и начал помогать с ней справляться, был ее бывший муж — солист группы Coldplay Крис Мартин, с которым актриса после развода осталась в отличных отношениях. Вот это поддержка! Что-то нам подсказывает, ему было немного обидно слышать, что Гвинет никогда не любила никого — а значит, и его в том числе — по-настоящему… Что же, по крайней мере, на их крепкую дружбу это никак не повлияло.