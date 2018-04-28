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51-летняя Холли Берри сверкнула обвисшей грудью
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51-летняя Холли Берри сверкнула обвисшей грудью 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Звезде стоит быть осторожнее с декольте!
Актрисе в этом году исполнится 52 года, за ее плечами сотни ролей, пара неудачных браков и двое очаровательных детей. При этом выглядит она так, будто ей нет и 30! Естественно, звезда не собирается скрывать все то, чем наградила ее природа. Вот только с нарядом в этот раз она промахнулась.
В черном стильном комбинезоне со шнуровкой, вырез которого открывал тело звезды почти до пояса, Берри выглядела потрясающе, если бы не одно «но». В определенном ракурсе было явно видно, что грудь звезды все-таки подвластна законам гравитации и отменной упругостью похвастаться не может.
Конечно, Холли часто выходит на красную дорожку в «голых» платьях, но, видимо, не пренебрегает корсетами или другими хитростями вроде скотча, который клеится на бюст и позволяет выглдяеть шикарно с самым откровенным декольте. Кстати, первой этот метод открыла пышнотелая Ким Кардашьян, а ее примеру последовали и другие селебрити. Подробнее об этом читайте здесь.
Впрочем, поклонников небольшие несовершенства любимой актрисы ничуть не смутили, и они традиционно осыпали звезду комплиментами. Надо сказать, вполне заслуженными: ведь в остальном, фигура у нее как у юной девушки. Кстати, недавно она продемонстрировала свое тело вообще без одежды. Холли решила поделиться в своем микроблоге радостным событием: она наконец-то смогла освоить одну из асан йоги, ширсасану (стойку на голове). Видимо, чтобы больше слиться с природой, актриса решила проигнорировать фитнес-одежду и заниматься в одних трусах.
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