Цымбалюк-Романовской уже ищут нового мужа

Корреспонденты газеты «Зажигай!» решили помочь Виталине Цымбалюк-Романовской найти нового мужа.

После развода с Арменом Джигарханяном Виталина Цымбалюк-Романовская даже и не думает о личной жизни. Недавно экс-возлюбленная легендарного актера призналась, что она до сих пор одна.

На сегодняшний день Виталина Цымбалюк-Романовская считается одной из самых завидных невест в России. И печальный совместный опыт с Арменом Борисовичем ей вряд ли помешает. Виталине в этом году исполнится сорок лет — самый подходящий возраст для нового брака. А еще она богата, известна и уважаема. Несмотря на скандальный развод с Джигарханяном, многие деятели в актерской среде от нее не отвернулись, а, наоборот, зауважали. Ведь выдержать такой прессинг может только действительно сильная женщина!

В том, что Виталина еще будет счастлива и найдет себе мужа, в тусовке не сомневаются. По словам актеров, это лишь вопрос времени.

— А почему бы ей не выйти замуж? — удивляется известная актриса Лариса Лужина . — Она — молодая женщина. Найдет мужика, который польстится на такую известную даму.

Каким должен быть новый муж Виталины? Ответа на этот вопрос, похоже, не знает даже она сама. Разнятся мнения и среди тех, кто знаком с Цымбалюк-Романовской лично.

— Наверное, ей нужен богатый мужчина! — продолжает Лужина. — За бедного она не пойдет!

— Новый муж Виталины должен быть ее ровесником, — говорит светский журналист Денис Сорокин , который не раз участвовал в телевизионных баталиях на тему развода звездной четы. — Я думаю, что слишком взрослые представители сильного пола ей уж и самой неинтересны. Материальное положение избранника для Цымбалюк-Романовской, как мне кажется, как раз неважно. Виталина сказочно богата, поэтому при желании может сама обеспечить любимого. Конечно, она могла бы обратить внимание на эпатажную личность. Например, на Сергея Зверева , который устал от образа фрика и мечтает найти жену. Но, как мне кажется, Виталине нужен не гламурный тусовщик, а бык-производитель из народа, рядом с которым она смогла бы почувствовать себя слабой и беззащитной девочкой, с которым смогла бы устраивать прогулки под луной, строить планы на будущее. Мне кажется, в браке с Джигарханяном ей этого как раз не хватало. А еще ей нужен отец будущего ребенка. Возраст у Виталины подходящий — она еще может родить, и даже несколько раз.

В светской тусовке предостерегают: Цымбалюк-Романовская может стать жертвой аферистов, польстившихся на ее состояние. По-этому Виталине нужно быть внимательной, устроив потенциальному избраннику тщательную проверку.

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