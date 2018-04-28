Цымбалюк-Романовской уже ищут нового мужа 

Корреспонденты газеты «Зажигай!» решили помочь Виталине Цымбалюк-Романовской найти нового мужа.
После развода с Арменом Джигарханяном Виталина Цымбалюк-Романовская даже и не думает о личной жизни. Недавно экс-возлюбленная легендарного актера призналась, что она до сих пор одна.
На сегодняшний день Виталина Цымбалюк-Романовская считается одной из самых завидных невест в России. И печальный совместный опыт с Арменом Борисовичем ей вряд ли помешает. Виталине в этом году исполнится сорок лет — самый подходящий возраст для нового брака. А еще она богата, известна и уважаема. Несмотря на скандальный развод с Джигарханяном, многие деятели в актерской среде от нее не отвернулись, а, наоборот, зауважали. Ведь выдержать такой прессинг может только действительно сильная женщина!
В том, что Виталина еще будет счастлива и найдет себе мужа, в тусовке не сомневаются. По словам актеров, это лишь вопрос времени.
— А почему бы ей не выйти замуж? — удивляется известная актриса Лариса Лужина. — Она — молодая женщина. Найдет мужика, который польстится на такую известную даму.
Каким должен быть новый муж Виталины? Ответа на этот вопрос, похоже, не знает даже она сама. Разнятся мнения и среди тех, кто знаком с Цымбалюк-Романовской лично.
— Наверное, ей нужен богатый мужчина! — продолжает Лужина. — За бедного она не пойдет!
— Новый муж Виталины должен быть ее ровесником, — говорит светский журналист Денис Сорокин, который не раз участвовал в телевизионных баталиях на тему развода звездной четы. — Я думаю, что слишком взрослые представители сильного пола ей уж и самой неинтересны. Материальное положение избранника для Цымбалюк-Романовской, как мне кажется, как раз неважно. Виталина сказочно богата, поэтому при желании может сама обеспечить любимого. Конечно, она могла бы обратить внимание на эпатажную личность. Например, на Сергея Зверева, который устал от образа фрика и мечтает найти жену. Но, как мне кажется, Виталине нужен не гламурный тусовщик, а бык-производитель из народа, рядом с которым она смогла бы почувствовать себя слабой и беззащитной девочкой, с которым смогла бы устраивать прогулки под луной, строить планы на будущее. Мне кажется, в браке с Джигарханяном ей этого как раз не хватало. А еще ей нужен отец будущего ребенка. Возраст у Виталины подходящий — она еще может родить, и даже несколько раз.
В светской тусовке предостерегают: Цымбалюк-Романовская может стать жертвой аферистов, польстившихся на ее состояние. По-этому Виталине нужно быть внимательной, устроив потенциальному избраннику тщательную проверку.
Внимание!
Корреспонденты «Зажигай!» решили помочь Виталине найти свою судьбу. Если считаешь, что подходишь Цымбалюк-Романовской как никто другой, используй свой шанс. Напиши, почему именно ты должен быть рядом с Виталиной, приложи несколько самых ярких своих фотографий и отправь письмо к нам в редакцию по адресу: 127083, г. Москва, ул. Мишина, дом 56, строение 2, этаж 5, ИД «Собеседник», «Зажигай!» На конверте обязательно сделай пометку «Муж для Виталины». Самые яркие рассказы мы обязательно опубликуем на страницах нашего издания, а также передадим Виталине лично. Быть может, она выберет именно тебя!