Как Меган Маркл поступила с бывшей принца Гарри

Будущая принцесса знает, как наилучшим образом нейтрализовать соперниц. Многим девушкам стоит поучиться женской хитрости и мудрости у красавицы Меган.

Дочь миллионера из Зимбабве, 32-летняя Челси Дейви, — на данный момент является единственной, с кем у принца Гарри были долгие отношения, продлившиеся 7 лет. Роман начался в 2004 году и выдержал не мало взлетов и падений, но не смог справиться с давлением, которое оказывается со стороны общественности и прессы на королевскую семью. Дэйви пророчили статус принцессы Великобритании, но девушка не смогла смириться с тем, что любой ее шаг сопровождался папарацци. В какой-то момент Челси поняла, что больше не может выдерживать такую жизнь, и приняла решение расстаться с Гарри.

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От британской прессы девушка на несколько лет сбежала к себе на родину, в Африку. Что же касается Гарри, то по прошествии времени младший брат принца Уильяма завел себе новую подружку — Крессиду Бонас. И о Челси стали постепенно забывать… Но в СМИ неоднократно появлялись слухи о том, что принц Гарри все еще вспоминает о свой бывшей возлюбленной.

Сейчас принц Гарри наконец остепенился и во всю готовится к свадьбе с актрисой Меган Маркл. А Челси Дэви закрутила страстный роман с 44-летним телевезионным продюсером Джеймсом Маршаллом . Примечательно в этой истории то, что Джеймсон является хорошим приятелем Меган.

Маршалл был был женат на подруге Маркл Элеттра Видеманн-Росселлини, внучке голливудской иконы Ингрид Бергман . Вполне возможно, что именно будущая принцесса познакомила разведенного товарища с Челси, которая по совместительству является бывшей девушкой принца Гарри. Вот так невеста изящно избавилась от соперницы.

Ранее стало известно, что принц Гарри пригласил на свадьбу бывших девушек, в том числе Челси Дэйви. Было ли это любезностью со стороны жениха или же его вынудили правила хорошего тона (как-никак, Челси Дэйви из знатного аристократического рода и не может пропустить такой день в истории Великобритании!), неизвестно. Зато теперь, когда у Челси завязался новый роман, скорее всего она появится на свадьбе в комании своего избранника Джеймсона. 5 баллов, Меган, хороший ход!