Кардашьян обвинили в плагиате идеи Жан-Поля Готье

Ким Кардашьян упрекают в плагиате идеи французского модельера.

Последние дни Ким Кардашьян активно публикует свои обнаженные фото, таким образом привлекая внимание к новому аромату. Для флакона новых духов был специально сделан слепок ее фигуры. Упаковку Ким уже представила в своем Instagram.

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И пока одни расхваливают идею Ким, другие вспомнили, что задумка уже далеко не новая. Еще в 1993 году французский модельер и дизайнер Жан Поль-Готье выпустил аромат с флаконом в форме женской фигуры!

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Пользователи Сети стали обвинять Ким в откровенном плагиате. Но вместо того, чтобы признать свою ошибку, звезда реалити заявила, что ничего подобного: идея у нее своя. А вдохновляли Кардашьян, по ее словам, статуи и скульптуры.

Сам модельер пока никак не отреагировал на эту выходку Ким.