Толстушка из «Физрука» похудела и стала секси

В своем блоге Полина рассказал, что готовится к весне и балует себя всякими "женскими штучками".

5/5 В своем блоге Полина рассказал, что готовится к весне и балует себя всякими "женскими штучками".

"Сегодня я ощутила отсутствие тренировок 1,5 недели на своих ножках👎🏼 Ну ничего, я сильная девочка, восстановлюсь".

4/5 "Сегодня я ощутила отсутствие тренировок 1,5 недели на своих ножках👎🏼 Ну ничего, я сильная девочка, восстановлюсь".

"Когда-нибудь я стану для тебя важной. Но не сейчас" — так загадочно подписала откровенное фото актриса.

3/5 "Когда-нибудь я стану для тебя важной. Но не сейчас" — так загадочно подписала откровенное фото актриса.

"Ложусь спать в 10-11 вечера встаю в 7-8 утра, нет чувства усталости, энергии через край".

2/5 "Ложусь спать в 10-11 вечера встаю в 7-8 утра, нет чувства усталости, энергии через край".

Полина Гренц запомнилась зрителям ролью в сериале "Физрук", где сыграла Сашу Мамаеву, дочь криминального авторитета, доверие которой безуспешно хочет заслужить главный герой Фома в исполнении Нагиева.

Героиня отличается пышными формами, поэтому для роли Полина набрала 15 килограмм. После окончания съемок девушка решила вернуться к прежней форме и села на строгую диету.

Актриса питалась только тушеными овощами и отварной грудкой, а потом закрепила результат тотальным детоксом и клизмами, для чего отправилась в карельский детокс-центр. Кроме того, Полина плотно занялась фитнесом.

Своими ощущениями после детокса Полина поделилась с подписчиками:

Прошла неделька уже после детокса, и уже две недели как я не ем мясо🙀

Чувствую я себя живой как никогда, что очень странно, потому что раньше я всегда хотела мяяясааа😈🥩

Интересно, сколько смогу еще продержаться без него🤔

Ложусь спать в 10-11 вечера встаю в 7-8 утра, нет чувства усталости, энергии через край💃🏾

Вес у меня такой же как и был в клинике, я боялась, что вернувшись домой как наберу пару кг💪🏼😅, что я умею👏🏼😁 а нет, не набрала! Готовлю различные вкусности и радуюсь жизни

Решительные меры дали ослепительный результат. Подписчики восхищаются фотографиями Полины из спортзала, где она с удовольствием показывает подтянутую изящную фигуру.