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Толстушка из «Физрука» похудела и стала супер-секси
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Толстушка из «Физрука» похудела и стала супер-секси 

Рамблер 1 час назад
Полин Гренц вернулась прежнюю стройность.
1/4  "Девочка из соседнего кампуса".
Фото:
2/4  "Ложусь спать в 10-11 вечера встаю в 7-8 утра, нет чувства усталости, энергии через край".
Фото:
3/4  "Когда-нибудь я стану для тебя важной. Но не сейчас" — так загадочно подписала откровенное фото актриса.
Фото:
4/4  "Сегодня я ощутила отсутствие тренировок 1,5 недели на своих ножках👎🏼 Ну ничего, я сильная девочка, восстановлюсь".
Фото:
Полина Гренц запомнилась зрителям ролью в сериале "Физрук", где сыграла Сашу Мамаеву, дочь криминального авторитета, доверие которой безуспешно хочет заслужить главный герой Фома в исполнении Нагиева.
Героиня отличается пышными формами, поэтому для роли Полина набрала 15 килограмм. После окончания съемок девушка решила вернуться к прежней форме и села на строгую диету.
Актриса питалась только тушеными овощами и отварной грудкой, а потом закрепила результат тотальным детоксом и клизмами, для чего отправилась в карельский детокс-центр. Кроме того, Полина плотно занялась фитнесом.
Своими ощущениями после детокса Полина поделилась с подписчиками:
Прошла неделька уже после детокса, и уже две недели как я не ем мясо🙀
Чувствую я себя живой как никогда, что очень странно, потому что раньше я всегда хотела мяяясааа😈🥩
Интересно, сколько смогу еще продержаться без него🤔
Ложусь спать в 10-11 вечера встаю в 7-8 утра, нет чувства усталости, энергии через край💃🏾
Вес у меня такой же как и был в клинике, я боялась, что вернувшись домой как наберу пару кг💪🏼😅, что я умею👏🏼😁 а нет, не набрала! Готовлю различные вкусности и радуюсь жизни
Решительные меры дали ослепительный результат. Подписчики восхищаются фотографиями Полины из спортзала, где она с удовольствием показывает подтянутую изящную фигуру.
Женский форум
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