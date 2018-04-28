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Белла Хадид выложила фото без белья
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Белла Хадид выложила фото без белья 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
21-летняя популярная модель Белла Хадид к своему возрасту успела обзавестись целой армией фанатов — в её аккаунте Инстаграм более 17 миллионов подписчиков.
Каждый снимок звезды радует фолловеров, и нередко она предстает в довольно откровенном виде, но в этот раз превзошла саму себя. Хадид поделилась снимком, на котором она запечатлена без в свитшоте и без белья. Однако реакция подписчиков была далеко не такая, о какой мечтают звезды — большинство раскритиковало модель за столь интимное фото, посчитав это перебором.
Однако нашлись и те, кто вообще уверен, что белье на модели присутствует, просто оно телесного цвета. А что думаете вы?
Женский форум
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