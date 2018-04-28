Опять за старое: Глюкоза выставила соски

Певица, жена и мама двоих прекрасных дочек не перестает провоцировать публику.

На этот раз Глюкоза, а вне сцены Наталья Чистякова-Ионова, опубликовала на своей странице Instagram фотографию, которая вызвала настоящий раскол среди ее фанатов.

@chistyakova_ionova

На первый взгляд, фото кажется более чем скромным, но внимание подписчиков приковал крупный сосок, отчетливо выделяющийся на фоне гладкой водолазки.

Мужчины были в полном восторге, сыпали комплиментами, а один даже захотел жениться. Женщины были не столь благосклонны, предположения были самые фантастические: соски не настоящие, а декоративные, неудовлетворенность так выражается и тому подобное. Хотя и искреннее восхищение тоже было.

Не обошлось и без скандала:

"Фу. Ничего нет, так надо выставить хоть что-то. Очень мерзко"

"Вам, видимо, в зеркало тоже мерзко смотреть из-за наличия мерзких сосков?))"

"Вам мерзко от сосков — это ваши личные проблемы. Они есть и у мужчин, и у женщин. А вслух рассуждать и обсуждать кого-то — это и есть поведение последней ш…, а не факт прикрытия мерзких вам сосков"

Среди комментаторов нашелся даже психолог, который предложил свои услуги тем, кто, по мнению специалиста, в них нуждался.