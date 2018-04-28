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Модель вышла в свет в «бабушкиных» трусах
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Модель вышла в свет в «бабушкиных» трусах 

WDay.ru 4 часа назад
Фото: Getty Images
Хейли Болдуин ошиблась с выбором нижнего белья для своего появления на кинофестивале Tribeca Film Festival.
Супермодель «нового поколения» и по совместительству лучшая подруга Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид обожает шокировать поклонников нетривиальными нарядами. Она с легкостью может выйти из дома в жакете на голое тело или пройтись по красной ковровой дорожке практически полностью обнаженной.
Справедливости ради, стоит заметить, что тело у Хейли просто идеальное, так что не демонстрировать его публике было бы настоящим кощунством.
Однако в последнее время Болдуин удивляет не только чересчур откровенными туалетами, но еще и странным выбором нижнего белья.
На премьере фильма «The American meme», в котором Хейли снялась вместе с Пэрис Хилтон, звезда подиума появилась в роскошном платье из алого кружева. Обычно под такие туалеты принято надевать незаметное телесное белье, однако Болдуин решила нарушить это правило. Любой желающий мог рассмотреть под нарядом огромные белые трусы, какие в прошлом носили наши бабушки.
Getty Images
Модель, похоже, факт наличия не слишком привлекательного нижнего белья совершенно не расстроил. На красной ковровой дорожке она держалась уверенно и практически не улыбалась. Кстати, от бюстгальтера Хейли решила вообще отказаться!
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