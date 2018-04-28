Живой Кен показал себя до того, как стал куклой

Родриго Альвес подчеркнул, что больше не допустит хирургических вмешательств.

Ну кому не хотелось узнать, как живой Кен Родриго Альвес выглядел до всех пластических операций? Просьбами показать фото до всех хирургических вмешательств поклонники закидывали селебрити каждый день, и наконец-то свершилось: шоумен решился на смелый шаг и выложил в своем аккаунте в Instagram фотографию десятилетней давности.

«Я уже даже не помню, как я выглядел до всех пластических операций. Но я нашел фотографию, которая сделана десять лет назад, и осознал, как несчастлив я был со своей естественной внешностью. Мне жаль, что пришлось сделать десять операция на нос, или провести в больнице четыре неделе из-за филлеров в руках, которые меня парализовали. Люди просто не понимают, как мне было тяжело, и я хотел бы больше понимания, когда я делаю что-либо с тем, что сделало меня таким несчастным. Сейчас я покончил с пластической хирургией, и дальше допущу только антивозрастные вмешательства, чтобы сохранить всю работу, что я проделал», — излил душу Родриго под фотографией.

@rodrigoalvesuk

К сожалению, не все пользователи прониклись трогательной историей парня, который превратил себя в живого Кена и осудили Родриго: «На снимке такой классный, а сейчас смотреть больно», «Ты был очень красивым парнем», «Сейчас ты не выглядишь лучше», «Ну и какой смысл во всем этом?».

Сейчас Родриго 34 года. За десять лет селебрити пережил около 60 пластических операций, чтобы максимально приблизиться к своему идеалу — кукольному Кену. Найти любовь Родриго пока не удалось — время от времени папарацци застают его с девушками, но все время с разными. Звезда даже приезжал на «Дом-2», но и на проекте у живого Кена ничего не сложилось.