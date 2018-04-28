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Фанаты уверены, что Шубская беременна от Овечкина
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Фанаты уверены, что Шубская беременна от Овечкина 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @nastyashubskaya
Актриса и модель Анастасия Шубская дала повод своим поклонникам заподозрить ее в беременности.
Дочь российской актрисы и режиссера Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина, выступающего в НХЛ, в 2016 году. Пока детей у пары нет, но поклонники очень ждут, что скоро в их семье родится ребенок.
На днях Анастасия опубликовала фото на своей странице Instagram, чем вызвала новый виток подозрений.
@nastyashubskaya
Подписчики вовсю стали обсуждать предполагаемую беременность Анастасии, и даже рассмотрели округлившийся живот.
"А животик видно чуток. Наверно, ждем прибавления в семье"
"Очень красивая, первое, что бросилось в глаза, — немного округлившийся животик, если так, я буду очень рада за вас"
"Ждём Маленького ОВЕЧКИНА))))) Настя и Александр! Молодцы!"
"Все будет ХОРОШО. В ожидании ЧУДА! Это прекрасно!"
Но нашлись и скептики, поспешившие отрезвить мечтателей:
"Интересно, где люди живот разглядели?! Какой-то нездоровый фанатизм уже, беременность выискивать"
"Люди помешались на беременностях"
Женский форум4
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