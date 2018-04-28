Фанаты уверены, что Шубская беременна от Овечкина

Актриса и модель Анастасия Шубская дала повод своим поклонникам заподозрить ее в беременности.

На днях Анастасия опубликовала фото на своей странице Instagram, чем вызвала новый виток подозрений.

@nastyashubskaya

Подписчики вовсю стали обсуждать предполагаемую беременность Анастасии, и даже рассмотрели округлившийся живот.

"А животик видно чуток. Наверно, ждем прибавления в семье"

"Очень красивая, первое, что бросилось в глаза, — немного округлившийся животик, если так, я буду очень рада за вас"

"Ждём Маленького ОВЕЧКИНА))))) Настя и Александр! Молодцы!"

"Все будет ХОРОШО. В ожидании ЧУДА! Это прекрасно!"

Но нашлись и скептики, поспешившие отрезвить мечтателей:

"Интересно, где люди живот разглядели?! Какой-то нездоровый фанатизм уже, беременность выискивать"

"Люди помешались на беременностях"