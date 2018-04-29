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Василиса Володина рассказала о смене имени
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Василиса Володина рассказала о смене имени 

Passion.ru 4 минуты назад
Фото: passion.ru
Стройную кареглазую блондинку-астролога из шоу «Давай поженимся» знают даже те, кто не смотрит эту программу. Однако далеко не все знают, что Василиса — это псевдоним красавицы.
«Конечно, гораздо большее количество людей знает меня по моим сегодняшним имени и фамилии, то есть по моему псевдониму. Я его считаю реальным, а не паспортные данные, которые когда-то не захотела менять. Сначала задавалась вопросом: сменить или нет? Но астрологически, по своему гороскопу, рассмотрела ситуацию и поняла: пока менять не стоит. Потом уже просто не хотела бумажной волокиты со сменой документов. И до сих пор поводов пожалеть об этом решении не было»,
— рассказала Володина в интервью «Миру новостей».
Имя, указанное в паспорте, по признанию Василисы, известно лишь нескольким людям из ее близкого окружения. Пользователи Сети предполагают, что настоящее имя астролога Оксана, Елена или Светлана. Кроме того, известно, что в паспорте указана девичья фамилия блондинки — Наумова.
«Мне смешно иногда видеть недоуменные глаза работника таможни в аэропорту, который смотрит в мой паспорт, видит там одни Ф. И. О., а мое лицо соотносит с другими именем и фамилией. Но сотрудники таможни — люди опытные, они много разного видели. Еще сотрудники банков знают мои паспортные данные. Но сама ситуация разницы между именем в паспорте и псевдонимом меня уже не волнует»,
— поделилась Василиса Володина.
Астролог отметила, что не составляет гороскопы для родных и близких, старается не смешивать личную жизнь с рабочей. Более того, даже в рамках одного расчета работа может быть бесконечной.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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