Пляжные образы российских звезд 

1/9 Мария Погребняк. Супруга знаменитого футболиста Павла Погребняка, кажется, будет выкладывать в сеть тем больше фото, чем больше детей родит своему возлюбленному. Сейчас у них трое сыновей. модный нынче тренд среди российских звезд — хвалиться родами без последствий для фигуры. Фото: Trendymen

2/9 Анастасия Квитко. Не зря Анастасию прозвали русской Ким Кардашьян. Схожие параметры особенно видны в этом пляжном образе. Настя как известная фотомодель и блогер просто не может пропустить начало купального сезона и не продемонстрировать новый наряд. Фото: Trendymen

3/9 Вера Брежнева. Блондинистую красотку на этом фото в купальнике не узнать. Похоже, Вера сделала очередное усилие над своей фигурой и теперь выглядит практически идеально. Фото: Trendymen

4/9 Наталья Чистякова-Ионова. Больше известная как Глюкоза, Наталья Ионова тоже любит щеголять в купальниках и выкладывать результаты в инстраграм. В этот раз на ней модный полосатый вариант, отлично подчеркивающий ее стройность. Фото: Trendymen

5/9 Матильда Шнурова. От Матильды Шнуровой, жены сумасшедше популярного в последнее время лидера группы "Ленинград", не дождешься обычных селфи с пляжа или бассейна. Она вечно выдумывает новые образы, в том числе пляжные. В этот раз она, кажется, в образе торговца мороженым. Фото: Trendymen

6/9 Нюша. Нюшин наряд в принципе не имеет значения, когда он надет на такое тело. Впрочем, сделаем вид, что он нам интересен и мы заметили модные ромбы и розовую расцветку ее купальника. Но вы только посмотрите, какой идеальный загар. Фото: Trendymen

7/9 Кети Топурия. Еще одна молодая мама, Кети Топурия не рискует снять шорты, но это совершенно зря. Невооруженным взглядом видно, что скрывать ей нечего. Фото: Trendymen

8/9 Екатерина Шпица. Еще одна молодая звезда Екатерина Шпица даже не нуждается в пляже, чтобы показать поклонникам свою фигуру в купальнике. Впрочем, подпись к этому снимку в соцсетях гласит, что Катя в таком виде занимается спортом, готовясь к новой роли. Фото: Trendymen