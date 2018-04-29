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Пляжные образы российских звезд
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Пляжные образы российских звезд 

Trendymen 2 часа назад
Они с удовольствием сами публикуют фото с отдыха в смелых купальниках.
1/9  Мария Погребняк. Супруга знаменитого футболиста Павла Погребняка, кажется, будет выкладывать в сеть тем больше фото, чем больше детей родит своему возлюбленному. Сейчас у них трое сыновей. модный нынче тренд среди российских звезд — хвалиться родами без последствий для фигуры.
Фото:
2/9  Анастасия Квитко. Не зря Анастасию прозвали русской Ким Кардашьян. Схожие параметры особенно видны в этом пляжном образе. Настя как известная фотомодель и блогер просто не может пропустить начало купального сезона и не продемонстрировать новый наряд.
Фото:
3/9  Вера Брежнева. Блондинистую красотку на этом фото в купальнике не узнать. Похоже, Вера сделала очередное усилие над своей фигурой и теперь выглядит практически идеально.
Фото:
4/9  Наталья Чистякова-Ионова. Больше известная как Глюкоза, Наталья Ионова тоже любит щеголять в купальниках и выкладывать результаты в инстраграм. В этот раз на ней модный полосатый вариант, отлично подчеркивающий ее стройность.
Фото:
5/9  Матильда Шнурова. От Матильды Шнуровой, жены сумасшедше популярного в последнее время лидера группы "Ленинград", не дождешься обычных селфи с пляжа или бассейна. Она вечно выдумывает новые образы, в том числе пляжные. В этот раз она, кажется, в образе торговца мороженым.
Фото:
6/9  Нюша. Нюшин наряд в принципе не имеет значения, когда он надет на такое тело. Впрочем, сделаем вид, что он нам интересен и мы заметили модные ромбы и розовую расцветку ее купальника. Но вы только посмотрите, какой идеальный загар.
Фото:
7/9  Кети Топурия. Еще одна молодая мама, Кети Топурия не рискует снять шорты, но это совершенно зря. Невооруженным взглядом видно, что скрывать ей нечего.
Фото:
8/9  Екатерина Шпица. Еще одна молодая звезда Екатерина Шпица даже не нуждается в пляже, чтобы показать поклонникам свою фигуру в купальнике. Впрочем, подпись к этому снимку в соцсетях гласит, что Катя в таком виде занимается спортом, готовясь к новой роли.
Фото:
9/9  Алла Пугачева. И на сладкое, если в данном случае можно так выразиться, Примадонна на пляже в Юрмале. Ее пляжный образ запоминается уже своей смелостью. На пороге своего семидесятилетия Алла Борисовна не боится косых взглядов и сравнения с молодыми коллегами. В действительности, ей все равно, что мы думаем о ее пляжном образе.
Фото:
В век инстраграма российских звезд даже не нужно уговаривать выкладывать новые фотографии или отправлять в засаду папарацци. Они с удовольствием сами публикуют фото с отдыха в смелых купальниках, а то и вовсе без них. И подобными снимками сегодня хвастают буквально все — вне зависимости от того, какой фигурой наградила природа или тренер по фитнесу.
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