Как два мячика: Квитко показала вид сзади

Модель не перестает удивлять поклонников своими впечатляющими формами.

Русская Ким Кардашьян Анастасия Квитко , известна всем благодаря своим пышным и весьма сексуальным формам. У девушки тонкая, буквально осиная талия, объемные ягодицы и очень большая грудь — и, скажем честно, выглядит это очень привлекательно. Именно поэтому звезда часто балует своих подписчиков пикантными фотографиями, чаще всего в купальнике, чтобы фолловеры могли полюбоваться на ее идеальное тело.

На днях модель снова опубликовала снимок в Instagram, где стоит в белом бикини, соломенной шляпе и очках, повернувшись ко всем спиной. Вид с такого ракурса открывается невероятный: полностью видны огромные ягодицы модели, которые больше похожи на футбольные мячи.

Публикация от AK (@anastasiya_kvitko) 28 Апр 2018 в 2:17 PDT

Фолловеры, естественно, в восторге от такого снимка и только то и делают, что пишут, какая же она красивая и какая у нее крутая фигура. Вокруг форм Квитко ходит много споров, ведь многие уверены, что все это дело рук пластического хирурга, а не многочасовая работа в спортзале, ведь накачать такие ягодицы практически невозможно. Аномально тонкая талия Анастасии тоже находится под сомнением, вполне возможно, она удалила себе пару ребер. Сама же модель не комментирует, как стала обладательницей таких пышных форм, остается лишь догадываться, как было на самом деле.