Неприличное декольте Бледанс возмутило зрителей

Звезда поразила поклонников неприлично глубоким декольте на съемках программы «Пятеро против одного».

Даже привыкшие к эпатажным выходкам и откровенным нарядом своей любимицы поклонники были удивлены откровенным платьем Эвелины. Выкладывая в своем микроблоге новое фото, Бледанс вряд ли подозревала, какие жаркие дискуссии вызовет ее образ.

Подписчики теледивы дружно осудили ее внешний вид, отметив, что выставлять свои прелести в передаче, которую показывают утром, было не лучшей идеей.

@bledans

«Зачем же интимные места на показ выставлять, у Волочковой научилась?», «А зачем вообще платье? Можно сразу без… Что стесняться то?», — вопрошали фолловеры.

Правда, некоторые все же отметили прекрасную форму звезды: «Именно для такой реакции и было это сделано. Успокойтесь. Есть что показать.»

А показать, действительно, есть что. Ведь не так давно Эвелина решилась на пластику груди, признавшись, что сделала это, чтобы соответствовать званию секс-символа. Такой «статус» Бледанс получила, снимаясь еще в проекте «Макси-шоу».