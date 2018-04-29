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Неприличное декольте Бледанс возмутило зрителей
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Неприличное декольте Бледанс возмутило зрителей 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @bledans
Звезда поразила поклонников неприлично глубоким декольте на съемках программы «Пятеро против одного».
Даже привыкшие к эпатажным выходкам и откровенным нарядом своей любимицы поклонники были удивлены откровенным платьем Эвелины. Выкладывая в своем микроблоге новое фото, Бледанс вряд ли подозревала, какие жаркие дискуссии вызовет ее образ.
Подписчики теледивы дружно осудили ее внешний вид, отметив, что выставлять свои прелести в передаче, которую показывают утром, было не лучшей идеей.
@bledans
«Зачем же интимные места на показ выставлять, у Волочковой научилась?», «А зачем вообще платье? Можно сразу без… Что стесняться то?»,  — вопрошали фолловеры.
Правда, некоторые все же отметили прекрасную форму звезды: «Именно для такой реакции и было это сделано. Успокойтесь. Есть что показать.»
А показать, действительно, есть что. Ведь не так давно Эвелина решилась на пластику груди, признавшись, что сделала это, чтобы соответствовать званию секс-символа. Такой «статус» Бледанс получила, снимаясь еще в проекте «Макси-шоу».
Женский форум10
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