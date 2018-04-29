Ольга Орлова заинтриговала поклонников

На днях в микроблоге Ольги Орловой появилось фото, спровоцировавшее волну слухов о новом романе певицы и телеведущей.

Звезда обычно предпочитает не выставлять напоказ свою личную жизнь и редко комментирует слухи о приписываемых ей романах. Поэтому подписчики Ольги были крайне удивлены, увидев снимок, на котором Орлова запечатлена с таинственным незнакомцем.

Поклонники Ольги поспешили порадоваться, что, наконец, у их любимицы наладилась личная жизнь. Тем более, что сама звезда подписала фото весьма неоднозначно: «С моим!», добавив сердечко.

Однако радость фанатов была недолгой: довольно быстро выяснилось, что «любимым мужчиной» оказался всего лишь работник салона красоты, клиенткой которого и является Ольга.