Поклонники не узнают Татьяну Буланову

Певица поделилась очередным снимком в своем микроблоге, показав новую прическу. Фотография вызвала бурное обсуждение среди подписчиков.

@buslya

"Когда на улице дождик и настроение не очень, надо идти в салон и делать новую прическу!", — подписала фотографию Татьяна Буланова.

Конечно, многие поклонники остались в восторге от нового образа и были удивлены таким "цветущим" видом 49-летней певицы.

"Прекрасно выглядите! Так держать! И не обращайте внимания на злобных, завистливых теток…Пусть завидуют дальше…",

"Татьяна вы пьёте кровь молодых девственниц? Как вы молодеете?",

"Не узнать вас тут! Лет 25 не более!".

Однако были и те, кто усомнились в том, что Буланова выглядит естественно. Они обвинили певицу в использовании фотошопа и увлечении инъекциями красоты, которые сделали ее образ "неузнаваемым" и "искусственным".

"Как сделать из себя 25-летнюю? Вколоть себе ботокс или зафотошопить собственные фото",

"Что то я Вас на этой фотографии совсем не узнаю!",

"Кто это? Буланова? Не похожа на себя",

"Татьяна, зачем вы так обрабатываете свои фото? Выглядит очень неествественно. Какое то искусственное безобразие…".

По словам же самой певицы, она безумно боится врачей, поэтому ни к каким уколам не прибегала, а единственная операция, которую перенесла — по удаление аппендикса.