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Гагарину застали в постели с другим мужчиной
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Полину Гагарину застали в постели с другим мужчиной 

Рамблер 7 часов назад
Фото: @gagara1987
Певица выложила в своем микроблоге провокационное фото.
Полина Гагарина, как известно скрывает личную жизнь и почти не делится семейными фото. Чаще всего она публикует снимки с концертов, съемок клипов или светских мероприятий. Наверно поэтому поклонники почти в каждой фотографии ищут скрытый смысл.
Разумеется, фотография Полины, где она в одном нижнем белье лежит в постели с режиссером Аланам Бадоевым вызвал бурный интерес фанатов.
Судя по хештегам, на фото — эпизод съемочного процесса. Певица закрыла возможность комментировать, однако в микроблоге Бадоева поклонники не стали скрывать своих чувств. Некоторые напомнили, что певица замужем за фотографом Дмитрием Исхаковым, а потому такие фото могут отрицательно повлиять на ее брак. Другие же отметили позитивный настрой снимка и талант режиссера и певицы.
Я не узнала Полину. Какая-то новая изюминка в ней появилась. Мастер Алан!
Замечательный кадр
Как круто! Очередная суперская съёмка! Всегда восхищаюсь чувством юмора, желанием жить и огромным количеством эмоций, умещающихся в одно простое фото.
Если только это снимал сам Исхаков, иначе Алан нарывается.. Любит уж он интриговать
Этот режиссер сделает настоящий бомбический клип! Тут даже понятно, что все будет модно, вкусно и интересно! Тем более он работает с такой красотой как Полиночка
Женский форум
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