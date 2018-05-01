Полину Гагарину застали в постели с другим мужчиной

Певица выложила в своем микроблоге провокационное фото.

Полина Гагарина , как известно скрывает личную жизнь и почти не делится семейными фото. Чаще всего она публикует снимки с концертов, съемок клипов или светских мероприятий. Наверно поэтому поклонники почти в каждой фотографии ищут скрытый смысл.

Разумеется, фотография Полины, где она в одном нижнем белье лежит в постели с режиссером Аланам Бадоевым вызвал бурный интерес фанатов.

Судя по хештегам, на фото — эпизод съемочного процесса. Певица закрыла возможность комментировать, однако в микроблоге Бадоева поклонники не стали скрывать своих чувств. Некоторые напомнили, что певица замужем за фотографом Дмитрием Исхаковым, а потому такие фото могут отрицательно повлиять на ее брак. Другие же отметили позитивный настрой снимка и талант режиссера и певицы.

Я не узнала Полину. Какая-то новая изюминка в ней появилась. Мастер Алан!

Замечательный кадр

Как круто! Очередная суперская съёмка! Всегда восхищаюсь чувством юмора, желанием жить и огромным количеством эмоций, умещающихся в одно простое фото.

Если только это снимал сам Исхаков, иначе Алан нарывается.. Любит уж он интриговать