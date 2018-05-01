Бузова подарила своему пиарщику квартиру в Москве

Певица и телеведущая снова смогла удивить своих поклонников, критиков и просто тех, кто знает ее имя.

Она преподнесла своему пиар-менеджеру Антону Богословскому поистине щедрый подарок, подарив квартиру на Цветном бульваре. Об этом эмоционально рассказал сам счастливчик:

Вот такой нереальный подарок сделала мне моя Королева 👑 Ольга @buzova86 на день рождения. Дада, это ключи от квартиры🗝 от квартиры на моем любимом Цветном бульваре Я безумно счастлив, что ты есть в моей жизни. Я тебя безгранично люблю

Ольга Бузова ответила на это признание в любви очень трогательно:

«Мы этот мир перевернем, с тобой вдвоем! Я тебя люблю безумно и скучаю! С днем рождения мой Бо!»

Подписчики по-разному оценили поступок Ольги. Одни восхитились ее великодушием, другие выразили недоумение, так как своего жилья у Бузовой по-прежнему нет. Некоторые снова заподозрили ловкий пиар-ход.

Какой классный подарок👍🏼 Оля с большим сердцем

Она нереально ценит преданность и дружбу!

Не фига вот это подарок. Но только странно Ольга сама живет в съёмном жилье, а друзьям дарит квартиры

Если это реально, то мои поздравления! Не припомню чтобы кто-то в 21 веке делал такие подарки

Так она сама снимает квартиру, что себе не купит. Хрень выкладывают, уже не знают чем ещё пропиарить Бузову