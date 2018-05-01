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Бузова подарила своему пиарщику квартиру в Москве
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Бузова подарила своему пиарщику квартиру в Москве 

Рамблер 6 часов назад
Фото: @anton_bo
Певица и телеведущая снова смогла удивить своих поклонников, критиков и просто тех, кто знает ее имя.
Она преподнесла своему пиар-менеджеру Антону Богословскому поистине щедрый подарок, подарив квартиру на Цветном бульваре. Об этом эмоционально рассказал сам счастливчик:
Вот такой нереальный подарок сделала мне моя Королева 👑 Ольга @buzova86 на день рождения. Дада, это ключи от квартиры🗝 от квартиры на моем любимом Цветном бульваре Я безумно счастлив, что ты есть в моей жизни. Я тебя безгранично люблю
Ольга Бузова ответила на это признание в любви очень трогательно:
«Мы этот мир перевернем, с тобой вдвоем! Я тебя люблю безумно и скучаю! С днем рождения мой Бо!»
Подписчики по-разному оценили поступок Ольги. Одни восхитились ее великодушием, другие выразили недоумение, так как своего жилья у Бузовой по-прежнему нет. Некоторые снова заподозрили ловкий пиар-ход.
Какой классный подарок👍🏼 Оля с большим сердцем
Она нереально ценит преданность и дружбу!
Не фига вот это подарок. Но только странно Ольга сама живет в съёмном жилье, а друзьям дарит квартиры
Если это реально, то мои поздравления! Не припомню чтобы кто-то в 21 веке делал такие подарки
Так она сама снимает квартиру, что себе не купит. Хрень выкладывают, уже не знают чем ещё пропиарить Бузову
Ключики то потертые, квартирке, как минимум, лет 30.
Женский форум
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