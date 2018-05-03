Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью

Поклонники радуются за телеведущую и ее супруга Игоря Макарова

Леру Кудрявцеву поздравляют с долгожданной беременностьюЛере Кудрявцевой давно приписывали беременность. Поклонники то и дело присматривались к телеведущей, пытаясь рассмотреть округлившийся живот. Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова в 2013 году и, по мнению фолловеров, единственное, чего не хватало их идеальной семье — это ребенка. И вот, на майских каникулах, Лера Кудрявцева опубликовала фотографии, на которых можно заметить, как изменилась фигура телезвезды. Кажется, пользователи наконец-то оказались правы в своих догадках.

Телеведущая и ее муж решили провести праздники в Риме. Их программа включила в себе осмотр достопримечательностей Вечного города, дегустацию местной кухни и поход на футбольный матч Ливерпуль-Рим. Снимки не скрывают положительных эмоций, которые пара получила в мини-отпуске.