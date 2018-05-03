Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью 

Поклонники радуются за телеведущую и ее супруга Игоря Макарова.
Леру Кудрявцеву поздравляют с долгожданной беременностьюЛере Кудрявцевой давно приписывали беременность. Поклонники то и дело присматривались к телеведущей, пытаясь рассмотреть округлившийся живот. Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова в 2013 году и, по мнению фолловеров, единственное, чего не хватало их идеальной семье — это ребенка. И вот, на майских каникулах, Лера Кудрявцева опубликовала фотографии, на которых можно заметить, как изменилась фигура телезвезды. Кажется, пользователи наконец-то оказались правы в своих догадках.
Телеведущая и ее муж решили провести праздники в Риме. Их программа включила в себе осмотр достопримечательностей Вечного города, дегустацию местной кухни и поход на футбольный матч Ливерпуль-Рим. Снимки не скрывают положительных эмоций, которые пара получила в мини-отпуске.
Пользователи, увидев фото, тут же начали поздравлять звезду с грядущим прибавлением: «Лера, как я рада за Вас! Здоровья и самых приятных эмоций, будьте счастливы, вы необыкновенная женщина!», «Какие прекрасные новости! Поздравляем от всей души!», «Ого…я и не знала что беременна… это радует. Поздравляю. Интересно девочка или мальчик будет? В любом случае это здорово!», «Хорошенькие! Счастливые! И молодые! И не важно кому и сколько по паспорту! Счастья, ребята, и здорового пополнения!». Конечно, нашли и те, кто припомнил возраст телеведущей — 46 лет, мол не слишком ли поздно для материнства. Однако, все чаще знаменитости становятся мамами именно в зрелом возрасте. Совсем недавно мы писали о супруге Дэниэла Крейга, которая объявила о беременности — актрисе Рэйчел Вайс 48 лет. Российские звезды тоже не боятся позднего материнства: после сорока стали мамами Олеся Судзиловская, Мария Порошина, Марина Могилевская и многие другие. Напомним также, у Леры Кудрявцевой есть взрослый сын Жан от первого брака с музыкантом «Ласкового мая» Сергеем Ленюком. Молодому человеку 28 лет.