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Бузова показала свадебное платье
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Бузова показала свадебное платье 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @buzova86
Поющая ведущая заинтриговала поклонников, опубликовав фото в свадебном платье.
На своей странице в популярной соцсети Instagram Ольга Бузова решила показать подписчикам кадр, на котором запечатлена в свадебном наряде.
@buzova86
Снимок Ольга сопроводила не менее интригующей подписью:
"Жизнь такая непредсказуемая…всё может измениться в одно мгновение, но я ее за это и люблю"
Подписчики переполошились и задавали друг другу вопросы, правда ли, что звезда вышла замуж, и кто стал этим счастливчиком.
Самые остроумные рискнули предположить, что руку и сердце Ольге предложил Филипп Киркоров. А некоторые понадеялись, что после замужества певица перестанет петь. А другие же просто желали счастья:
"Так хочется, чтобы это была правда. Олечка, ты достойна женского счастья. Карьера есть, но чего-то не хватает для счастья…Пусть через год выйдет пост с твоими детишками"
"Ты должна всех мужчин завоевать!"
Женский форум
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