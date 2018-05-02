Бузова показала свадебное платье

Поющая ведущая заинтриговала поклонников, опубликовав фото в свадебном платье.

На своей странице в популярной соцсети Instagram Ольга Бузова решила показать подписчикам кадр, на котором запечатлена в свадебном наряде.

@buzova86

Снимок Ольга сопроводила не менее интригующей подписью:

"Жизнь такая непредсказуемая…всё может измениться в одно мгновение, но я ее за это и люблю"

Подписчики переполошились и задавали друг другу вопросы, правда ли, что звезда вышла замуж, и кто стал этим счастливчиком.

Самые остроумные рискнули предположить, что руку и сердце Ольге предложил Филипп Киркоров . А некоторые понадеялись, что после замужества певица перестанет петь. А другие же просто желали счастья:

"Так хочется, чтобы это была правда. Олечка, ты достойна женского счастья. Карьера есть, но чего-то не хватает для счастья…Пусть через год выйдет пост с твоими детишками"

"Ты должна всех мужчин завоевать!"