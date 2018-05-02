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Волочкова на отдыхе скинула купальник
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Волочкова на отдыхе скинула купальник 

Рамблер 1 час назад
Фото: @volochkova_art
Известная балерина отдыхает с возлюбленным и не забывает шокировать своих поклонников.
На этот раз Анастасия Волочкова решила скинуть верх от купальника на галечном пляже.
@volochkova_art
"Какой же тут пляж!"
— так подписала провокационную фотографию Анастасия и лишила подписчиков возможности прокомментировать снимок.
Самые терпеливые поклонники дождались публикации с открытыми комментариями и высказали все, что наболело:
"Господи, зачем же вы себя так позорите. Настя, вы главное посмешище страны. Неужели вы в самом деле думаете, что вам кто то завидует, вас жалеть надо, вы не нормальная".
"И ведь эта женщина когда— то была балериной! А сейчас, простите, жалкое подобие…"
Но и защитников у Волочковой немало:
"Не слушай злопыхателей. Живи!"
Анастасия так и делает.
Женский форум21
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