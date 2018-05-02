Волочкова на отдыхе скинула купальник

Известная балерина отдыхает с возлюбленным и не забывает шокировать своих поклонников.

На этот раз Анастасия Волочкова решила скинуть верх от купальника на галечном пляже.

@volochkova_art

"Какой же тут пляж!"

— так подписала провокационную фотографию Анастасия и лишила подписчиков возможности прокомментировать снимок.

Самые терпеливые поклонники дождались публикации с открытыми комментариями и высказали все, что наболело:

"Господи, зачем же вы себя так позорите. Настя, вы главное посмешище страны. Неужели вы в самом деле думаете, что вам кто то завидует, вас жалеть надо, вы не нормальная".

"И ведь эта женщина когда— то была балериной! А сейчас, простите, жалкое подобие…"

Но и защитников у Волочковой немало:

"Не слушай злопыхателей. Живи!"

Анастасия так и делает.