Стас Пьеха опроверг слухи о скандале с бабушкой

Несколько недель назад Эдита Пьеха попала в больницу, а в прессе появились слухи о том, что ее бросила семья.

Внук знаменитой певицы Стас Пьеха опроверг все слухи, опубликовав совместную фотографию. А вместо подписи он решил привести диалог с любимой бабушкой.

— Мы тогда, в 57 (году) выиграли фестиваль и стали официальными артистами ЛенКонцерта с окладом в 11 (?) рублей!

— А Кобзон… он что?

— Так он появился на новый год… лет через 5 после… это уже совсем иные времена были…

— Так ты что, самая бесконечная у меня?

— Да… я 62 года на сцене! Это абсолютный рекорд на сегодня в нашей стране!

P. S.

— 2 июня поработаем?

— Куда ехать?… буду

Заодно Сатс Пьеха анонсировал совместное выступление, подчеркнув таким образом, что Эдита Пьеха отлично себя чувствует и даже готова выйти на сцену.

Не обошлось без историй от подписчиков:

"Работала с вашей бабушкой, снимали программу как звезда помогает обычным людям делать ремонт. Она именно такая: Куда? Буду! Удивленна была вся съёмочная группа, приехала из Питера на программу и обратно, а возраст то, уже почтенный, ни грамма звездности, только огромный профессионализм в восторге были все! Дай Бог здоровья! Восхищаюсь"

Другие просто восхищались и желали здоровья:

"ЛЕГЕНДА Эдита Пьеха! Огромного здоровья, сил и всего наилучшего!"

"Эдита Станиславовна… Эталон женственности и красоты! Не испортилась с годами.. очень интеллигентная, добрая, милая женщина! Дай Бог крепчайшего здоровья нашей дорогой Эдите Станиславовне!"