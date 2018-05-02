Стас Пьеха опроверг слухи о скандале с бабушкой 

Несколько недель назад Эдита Пьеха попала в больницу, а в прессе появились слухи о том, что ее бросила семья.
Внук знаменитой певицы Стас Пьеха опроверг все слухи, опубликовав совместную фотографию. А вместо подписи он решил привести диалог с любимой бабушкой.
— Мы тогда, в 57 (году) выиграли фестиваль и стали официальными артистами ЛенКонцерта с окладом в 11 (?) рублей!
— А Кобзон… он что?
— Так он появился на новый год… лет через 5 после… это уже совсем иные времена были…
— Так ты что, самая бесконечная у меня?
— Да… я 62 года на сцене! Это абсолютный рекорд на сегодня в нашей стране!
P. S.
— 2 июня поработаем?
— Куда ехать?… буду
Заодно Сатс Пьеха анонсировал совместное выступление, подчеркнув таким образом, что Эдита Пьеха отлично себя чувствует и даже готова выйти на сцену.
Не обошлось без историй от подписчиков:
"Работала с вашей бабушкой, снимали программу как звезда помогает обычным людям делать ремонт. Она именно такая: Куда? Буду! Удивленна была вся съёмочная группа, приехала из Питера на программу и обратно, а возраст то, уже почтенный, ни грамма звездности, только огромный профессионализм в восторге были все! Дай Бог здоровья! Восхищаюсь"
Другие просто восхищались и желали здоровья:
"ЛЕГЕНДА Эдита Пьеха! Огромного здоровья, сил и всего наилучшего!"
"Эдита Станиславовна… Эталон женственности и красоты! Не испортилась с годами.. очень интеллигентная, добрая, милая женщина! Дай Бог крепчайшего здоровья нашей дорогой Эдите Станиславовне!"