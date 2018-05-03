Алиса Мон рассказала о домашнем насилии

На днях певица Алиса Мон стала гостьей шоу «Привет, Андрей !» и рассказала его ведущему Андрею Малахову о крайне непростых отношениях со вторым супругом Сергеем Муравьевым

«Он закрывал окна, двери, даже форточки. Потом начинал избивать меня, забывая, что на вечер у нас назначен концерт. В итоге сам мне замазывал синяки и отправлял на сцену. Я его, конечно, очень любила, а он уничтожил во мне все эти чувства. В итоге мне пришлось уехать в родной городок, чтобы хоть как-то сбежать от него»,

— призналась Алиса.

От этого брака у звезды есть взрослый сын Сергей, любовью к которому Мон живет сейчас. Впрочем, поклонники, поддержавшие женщину, уверены, что она еще сможет найти свое личное счастье.

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