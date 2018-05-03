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Раздувшиеся губы Семенович ужаснули поклонников
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Раздувшиеся губы Семенович ужаснули поклонников 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Фото бывшей солистки группы «Блестящие» Анны Семенович в соцсети Instagram ужаснул даже самых преданных ее поклонников. Пользователей соцсетей насторожили раздувшиеся губы артистки. Особо участливые подписчики даже посоветовали певице сесть на жесткую диету и не заниматься экспериментами над внешностью.
Некоторые предположили, что Семенович ретуширует снимки или использует программу Photoshop, пишет портал Утро.ru.
Кому-то показалось, что у Семенович не все в порядке с руками, а кто-то из недоброжелателей откровенно признался, что «от нее уже просто тошнит».

Я обожаю свою работу, она очень творческая и яркая. 😍 Много новых городов, интересных людей и движения! Несколько дней назад я выступала в Екатеринбурге у моей подруги @djuliainsta и она познакомила меня с очень талантливыми ребятами из компании Lino, делающих очень интересную ювелирку. Все мы знаем, что лучшие друзья девушек, это Бриллианты 😉 Спасибо за прекрасные серьги, я от них в восторге @linoekb. В России, во Внково-3 открылся магазин где много разной красоты от этой компании 🔥#подарочки #анясеменович #любимаяработа #позитивщики❤️❤️❤️

Публикация от  Анна Семенович (@ann_semenovich)

«Сколько можно себя выставлять, чистая селиконовая долина, народ в красоте совсем не разбирается, чистая уродина, просто тошнит от нее», — написала антипоклонница певицы.
Но все же было больше сочувствующих, которые попытались давать добрые советы, в частности по уменьшению объемов груди и губ.
«Нужно ей следить за собой, да еще грудь такая большая, она ее увеличивает визуально», — отметили подписчики.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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