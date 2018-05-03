Раздувшиеся губы Семенович ужаснули поклонников 

Фото бывшей солистки группы «Блестящие» Анны Семенович в соцсети Instagram ужаснул даже самых преданных ее поклонников. Пользователей соцсетей насторожили раздувшиеся губы артистки. Особо участливые подписчики даже посоветовали певице сесть на жесткую диету и не заниматься экспериментами над внешностью.
Некоторые предположили, что Семенович ретуширует снимки или использует программу Photoshop, пишет портал Утро.ru.
Кому-то показалось, что у Семенович не все в порядке с руками, а кто-то из недоброжелателей откровенно признался, что «от нее уже просто тошнит».
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«Сколько можно себя выставлять, чистая селиконовая долина, народ в красоте совсем не разбирается, чистая уродина, просто тошнит от нее», — написала антипоклонница певицы.
Но все же было больше сочувствующих, которые попытались давать добрые советы, в частности по уменьшению объемов груди и губ.
«Нужно ей следить за собой, да еще грудь такая большая, она ее увеличивает визуально», — отметили подписчики.