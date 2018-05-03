«Меня как будто изнасиловали»

Давным-давно, когда «слив» обнаженных фото и секс-видео еще был действительно трагедией, а не способом пиара, «первопроходцем» в этом деле стала Пэрис Хилтон — ее знаменитое секс-видео с тогдашним бойфрендом Риком Саломоном было снято в 2001, когда светской львице было всего 19, и попало в сеть в 2003.

Спустя почти 15 лет Пэрис по-прежнему периодически вспоминает пережитый скандал — и в красках описывает, что она тогда чувствовала.

Интересно, что секс-видео наследницы империи Хилтон оказалось в сети очень вовремя — буквально за несколько недель до того, как Пэрис дебютировала в реалити-шоу The Simple Life.

В результате и сама Пэрис, и ее новое шоу моментально приобрели национальную славу — пусть и сомнительного толка. Самой Хилтон, конечно, было не до радости по этому поводу:

«Я чувствовала себя так, будто меня изнасиловали», вспоминает 37-летняя Пэрис.

«Как будто я потеряла часть души, а все это обсуждают самыми жестокими и злыми словами. Я реально в какой-то момент хотела просто умереть, я не хотела жить, потому что мне казалось, что у меня всё отняли. Я не хотела, чтобы меня знали… такой».