Дарья Чебанова — о красоте и экспериментах

После ухода из группы SEREBRO Дарья Чебанова (некогда Шашина) стала активно набирать популярность как lifestyle-блогер. Сейчас она ведет один из самых стильных Instagram'ов России и входит в топ-10 инфлюенсеров в стране в сегменте luxury. В эксклюзивном интервью для WMJ.ru она рассказала об уходе за кожей, волосами, знакомстве с косметикой, отношении к пластике и не только. Подробнее читай в нашей беседе с этой ослепительной красоткой!

О знакомстве с косметикой и боевом раскрасе

С косметикой я познакомилась еще в пять лет, так как моя мама работала профессиональным визажистом (улыбается). Она всегда очень классно выглядела, изучала сыроедение в то время, когда другие даже толком не знали об этом, и была для меня настоящим примером. Здорово, что она никогда не запрещала мне краситься и спокойно наблюдала за тем, как я, 14-летняя девчонка, уезжала в колледж в автозагаре, с боевым раскрасом. Зато теперь есть над чем посмеяться!

О том, как менялись с возрастом предпочтения в макияже

Раньше мне безумно нравился макияж, похожий на свадебный. Это когда делаешь растушевку теней от светлых оттенков к темным, а на губы наносишь светлую помаду. Сейчас же все наоборот. Тенями пользуюсь крайне редко, хотя косметические бренды часто дарят их в немалом количестве. Последние несколько лет люблю делать исключительно стрелки, этакий «лисий взгляд», наносить легкий тон только там, где это необходимо, бронзовый румянец и карандашом чуть увеличивать губы.

О косметике из масс-маркета и люксовой продукции

Карандаши для губ покупаю абсолютно разных брендов, независимо от цены, так как каждый из них крут по-своему. Например, сейчас мой фаворит — недорогой карандаш Vivienne Sabo оттенка 102. Что касается тона, то тут отдаю предпочтение исключительно люксовым брендам.

О проблемах с кожей и любви к загару

Кожа у меня очень непростая — тонкая, с просвечивающими сосудами, а на лице и вовсе обезвоженная, с расширенными порами и к тому же склонная к куперозу и розацеа (прим. WMJ.ru: купероз — сосудистое заболевание, розацеа — заболевание кожи лица, характеризующееся покраснением, расширением мелких и поверхностных сосудов). К сожалению, я до сих пор не нашла идеального средства, которое отлично бы справлялось с этими проблемами. Однако что действительно помогает моей коже, делая ее здоровой и сияющей, — это загар. С ним я себя чувствую гораздо увереннее, красивее. Вот бы еще он так молниеносно не смывался…

О косметологических процедурах и народных средствах

Раз в два месяца хожу на чистку лица hydrafacial и увлажнение pro2son. Также стараюсь как можно реже наносить тон на лицо и вообще при любой возможности смывать его, даже несмотря на то что кожа моментально становится розовой. Если говорить о народных средствах и различных рецептах, то тут, кроме как протереть свежим огурцом лицо, ничего на ум не приходит (смеется).

Об отношении к пластике

Честно признаюсь, к пластике отношусь положительно! Я безмерно уважаю женщин в возрасте, выглядящих лет на 30 моложе, так как зачастую это огромная работа над собой, которая включает в себя в первую очередь правильное питание, спорт и да, пластические операции. Однако пока я не вижу надобности что-либо менять в своей внешности. Всем довольна! Я люблю ухаживать за волосами самостоятельно. Некоторое время пользовалась экошампунями, которые не пенились и абсолютно не пахли. А вот что касается салонных процедур, то тут к каким-либо окрашиваниям и стрижкам я пока не готова. Единственное, могу обратиться к стилисту за укладкой. Да и вообще считаю: чем меньше что-то делаешь с волосами, тем они здоровее и гуще!

О неудачных бьюти-экспериментах и выпадении волос

Однажды бывший парень предложил мне подстричь прямую челку, как это было модно в 2007 году. Я так и сделала, о чем потом очень пожалела, ведь ее нужно было постоянно выпрямлять. Потом ему оказалось этого мало, и он захотел, чтобы я покрасила свои роскошные русые волосы в шоколадный цвет! И что вы думаете? Он вместе со своей мамой покрасил меня прямо на своей кухне… Моя же мама, когда увидела, что я натворила, расплакалась. Затем я долго вымывала цвет, красилась в блонд, отращивала волосы и снова красилась в блонд, после чего волосы начали выпадать клочками. К счастью, уже второй год я ничего со своими локонами не делаю и счастлива, что могу мыть их абсолютно любым шампунем.

О маникюре и необходимости использования крема для рук

Последний год предпочитаю делать исключительно бежевый маникюр. Shellac не люблю, так как он очень портит мои ногти. Еще у меня есть вечная проблема — очень сухие руки. Так что кремы разбросаны по всем сумкам (улыбается). К счастью, я нашла лучшее спасение от цыпок и трещин на коже — крем Weleda в зеленой упаковке.

О правильном питании, спорте и проблемах с ногами

Я всегда выступала за здоровое питание и контролировала себя в этом плане. Однако, признаюсь, в последнее время немного расслабилась, но все-таки планирую взять себя в ежовые рукавицы (улыбается). Спортом я не занималась целых два года, так как у меня проблемы с ногами. Сейчас же мой лечащий врач рекомендует аккуратно начинать давать нагрузку на ноги, и я постепенно возвращаюсь к любимой растяжке.